В Петербурге 31 декабря объявили выходным днем

В Петербурге последний день 2020 года объявлен выходным днем. Об этом сообщает администрация Северной столицы.

Сотрудники городских структур и бюджетники вместо 31 декабря будут работать в ближайшую субботу, 26 декабря.

Частные предприятия и организации вольны сами определять свой рабочий график, но всем им рекомендовано 31 декабря все-таки предоставить сотрудникам выходной день.

Ранее последний день года объявили выходным в Карелии, Вологодской, Мурманской, Ленинградской областях, в Ненецком автономном округе, а также еще в нескольких десятках субъектах страны.

Правда, отдохнуть 31 декабря петербуржцы смогут только в кругу семьи. На период новогодних праздников к городе вводятся очень жесткие ограничения: будут закрыты все предприятия общепита, а также учреждения культуры, никаких народных гуляний не предусмотрено.