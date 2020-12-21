В Петербурге две семьи подрались на детской площадке

В Петербурге полиция и Следственный комитет выясняют обстоятельства драки между двумя семьями. Конфликт произошел поздно вечером на детской площадке на Новоизмайловском проспекте.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, после конфликта в отдел были доставлены трое мужчин, участников драки. Их оппоненты тем времени фиксировали в травмпункте полученные повреждения.

Полиция начала доследственную проверку. История неожиданно вызвала широкий общественный резонанс. По предварительным данным, изначально в конфликте были задействованы девочки подросткового возраста. У них завязался спор с соседями, к которому впоследствии подключились родители и старшая сестра, которая записала видео о случившемся и выложила в соцсети. Соседи, как утверждает девушка в опубликованном видео, били ее отца и мать железными палками.

Сейчас материалы доследственной проверки изучают в СК по Петербургу. В ведомстве выясняют, осуществлялись ли противоправные действия в отношении несовершеннолетних.

Также следователи и полицейские устанавливают, что же послужило причиной конфликта. Показания семей не сходятся, каждая считает, что виновата противоположная сторона.