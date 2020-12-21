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21.12.2020 16:22
Рубрика: Происшествия

В Петербурге из-за массового ДТП образовалась пробка длиной 7,5 км

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге из-за аварии на 57-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД) образовалась пробка протяженностью 7,5 километров. Об этом сообщает ФКУ Упродор "Северо-Запада".

Фото: Максим Шеметов / ТАСС
Как в городах России пробивают пробки на дорогах

Затор начался с участка дороги возле дома № 57 по проспекту Обуховской обороны, где "Газель" столкнулась с четырьмя автомобилями.

В результате ДТП два человека получили травмы.

Машины разбросало по трем из четырех полос трассы. Транспортный поток движется только по единственной свободной первой полосе, а также по полосе безопасности.

Единственная хорошая новость для автомобилистов: участок дороги, где произошла авария, обработан противогололедными материалами, поэтому машины не скользят.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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