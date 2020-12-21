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21.12.2020 13:29
Рубрика: Экономика

В Петербурге закроют на 11-месячный ремонт станцию метро "Маяковская"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В Петербурге с 10 января на вход и выход закрывается станция метро "Маяковская". Здесь начинается капитальный ремонт, он продлится 11 месяцев, следует из данных, обнародованных петербургской подземкой.

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Станция "Маяковская" - одна из самых посещаемых в городе, она является пересадочной с красной на зеленую ветку. Несмотря на закрытие вестибюлей, сама по себе станция будет работать, но тем, кому нужно попасть на зеленую ветку, придется садится на "Площади Восстания".

ТАСС со ссылкой на информацию от петербургского метрополитена уточняет, что в ходе капремонта будет произведен ремонт систем наклонного хода, приведут в порядок вестибюль, эскалаторы и кассовый зал.

Ремонт подземка проводит за свой счет, стоимость работ оценивается в 385,6 миллиона рублей.

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