В Петербурге закроют на 11-месячный ремонт станцию метро "Маяковская"

В Петербурге с 10 января на вход и выход закрывается станция метро "Маяковская". Здесь начинается капитальный ремонт, он продлится 11 месяцев, следует из данных, обнародованных петербургской подземкой.

Станция "Маяковская" - одна из самых посещаемых в городе, она является пересадочной с красной на зеленую ветку. Несмотря на закрытие вестибюлей, сама по себе станция будет работать, но тем, кому нужно попасть на зеленую ветку, придется садится на "Площади Восстания".

ТАСС со ссылкой на информацию от петербургского метрополитена уточняет, что в ходе капремонта будет произведен ремонт систем наклонного хода, приведут в порядок вестибюль, эскалаторы и кассовый зал.

Ремонт подземка проводит за свой счет, стоимость работ оценивается в 385,6 миллиона рублей.