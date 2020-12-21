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21.12.2020 19:52
Рубрика: Спорт

Обгони меня, если сможешь

Началась борьба за "Кубок Сальникова"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
В Санкт-Петербурге стартовал последний турнир года для российских пловцов - "Кубок Владимира Сальникова".
Андрей Минаков уже стоял на пьедестале взрослого чемпионата мира, но еще может и юниорским рекордам порадоваться. Фото: РИА Новости Андрей Минаков уже стоял на пьедестале взрослого чемпионата мира, но еще может и юниорским рекордам порадоваться. Фото: РИА Новости
Андрей Минаков уже стоял на пьедестале взрослого чемпионата мира, но еще может и юниорским рекордам порадоваться. Фото: РИА Новости

Соревнования пройдут в 14-й раз, но впервые - без зрителей. Эти меры призваны свести на нет риски распространения коронавируса. Спортсмены даже заходят в бассейн по расписанию, но следуют всем требованиям. Ведь главное - это возможность выступить, почувствовать дух соперничества. А следить за борьбой на дорожках можно в режиме прямой онлайн-трансляции, которая организована на официальном сайте турнира.
Колесников побил еще один рекорд на 100-метровке на спине

Вся эта система уже была отлажена на чемпионате России в "короткой воде", который только завершился в том же центре плавания. И ограничения не помешали участникам показать хорошие результаты. Причем особенно порадовали наши юниоры. Например, Андрей Минаков, который уже доплыл до медалей взрослого чемпионата мира в Кванджу-2019. На дистанции 50 м баттерфляем Андрей в предварительном заплыве установил юношеский рекорд России - 22,56 секунды. Потом улучшил его в полуфинале - 22,54. А финальные 22,34 потянули уже на юношеский рекорд мира и Европы.

- Еще в 2018 году это была мечта, что-то заоблачное, в 2019-м я уже думал о рекорде, о том, что надо его побить. В 2020-м воспринимаю такой результат почти как должное. Сейчас я показываю юношеский рекорд мира без подготовки, - приводит слова Минакова пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП). - Так что хочу пожелать всем ребятам удачи, пусть каждый борется до конца и следует своим целям.

Этому совету последовал Илья Бородин, установив на 400 м комплексным плаванием национальный рекорд - 4.01,91. Это время является к тому же юношеским рекордом Европы и России. Евгения Чикунова дважды била юношеский рекорд страны на 100 м брассом, в полуфинале преодолев дистанцию за 1.05,09, а в финале - за 1.04,35.

Главный приз "Кубка Сальникова" сделан в виде "Серебряной акулы"

Эти же ребята будут бороться и за главный приз "Кубка Сальникова" - статуэтку "Серебряной акулы". Президент ВФП, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников уверен, что наши пловцы уйдут на новогодние каникулы в хорошем настроении.

- Можно без преувеличения сказать, что эти соревнования открыли новые возможности для молодых талантливых спортсменов в большом мировом плавании, ведь каждый из них вкладывает часть себя в общую историю вида спорта, - цитирует Сальникова пресс-служба турнира. - Несмотря на сложный год, турнир примет 300 лучших российских пловцов. Многие из них уже выступали в этом году и постепенно набирают форму, преодолевая все трудности и непредсказуемость пандемии.

Также среди заявленных участников - представители Словакии, Франции, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Латвии и Германии.

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