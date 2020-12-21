Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

В Краснодарском крае в результате лобового столкновения грузовика и легкового автомобиля в ночь на понедельник погибли четыре человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в Усть-Лабинском районе края около двух часов ночи.

- По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Largus не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Iveco. По факту ДТП проводится проверка, - говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии погибли четыре человека, находившиеся в легковом авто - водитель и три пассажира. По информации ГУ МВД, детей среди погибших нет. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

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