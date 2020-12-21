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21.12.2020 09:54
Рубрика: Общество

Лесники дали советы по выбору натуральных елей к Новому году

Текст: Николай Грищенко
Фото: Тагир Раджаров
На юге России открылись елочные базары. Чтобы узнать, как правильно выбрать пушистую и вечнозеленую красавицу, корреспонденты "РГ" побывали на одном из самых больших елочных базаров - у стадиона "СКА".

Здесь оказались собраны произрастающие в России хвойные деревья, а также некоторые европейские виды.

- Пихта Фрезер идет экспериментально из Франции, из Бельгии поступят Нордман, а также пихта Кон-Колор. Один из самых ходовых товаров - голубая ель - приехала из питомников Северного Кавказа, в том числе из Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии. Крымская сосна выращивается в питомниках на севере Ростовской области. Сосну обыкновенную обычно поставляют питомники из Ульяновской и Брянской областей, - сообщил "РГ" руководитель компании Игорь Свистунов.

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Новинкой сезона стали четырехметровые сосны и ели, которые идут на продажу вместе с корневой системой и грунтом. После праздника деревья можно посадить перед домом или офисом. Весь нереализованный товар останется на ростовском стадионе "СКА" для весенней посадки в грунт, то есть новогодний елочный базар постепенно поучаствует в озеленении города. Другим популярным трендом становится покупка живой новогодней елке в кадке.

72-летний сотрудник лесопитомника Александр Швачко рассказал, что при выборе новогоднего дерева следует ориентироваться на его вес: чем сосна или ель тяжелее, тем меньше они высохли, а значит простоят дольше.

Сосну также лучше брать с нераспустившимися почками, которые при правильном уходе за деревом распустятся свежими зелеными иголками. Для этого деревце надо поместить в ведро с мокрым песком или землей, и иногда поливать слегка подслащенной водой. Сейчас в продаже появились специальные подставки, куда также можно заливать воду и питательные растворы.

Чтобы дерево дольше простояло и не осыпалось, в помещении нужна прохлада. Чаще проветривайте комнату.

Покупать сосны и ели лучше те, которые выросли в местных питомниках. Деревья привыкли к климату региона, и рубят их накануне праздников. Иногородние елки и сосны срезают бензопилами задолго до Нового года с расчетом на транспортировку из другого региона.

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