На Кубань вернули похищенные фашистами музейные ценности

В Темрюкский историко-археологический музей Краснодарского края возвратили похищенные в годы Великой Отечественной войны культурные ценности. Торжественная церемония передачи предметов на постоянное хранение и открытие выставки состоится 25 декабря, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Историки определили, что во время оккупации Темрюка была практически уничтожена коллекция черно-лаковой греческой посуды, бронзы, научная библиотека и картинная галерея. Общий ущерб, нанесенный музею, составил около девяти миллионов рублей. Немецкий генерал горных войск Рудольф Конрад в 1943 году увез три амфоры и пять могильных барельефов античного периода и подарил их гаулейтеру Зальцбурга Густаву Адольфу Шеелю.

- В наши дни исследованием происхождения экспонатов в музее Зальцбурга занимается специальный отдел. Он то и обнаружил письма Конрада Шеелю, в которых упоминается, что экспонаты были вывезены из Темрюка, - рассказали в министерстве культуры Кубани. - Амфоры использовались для хранения и поставки вина из Греции в восточные колонии на Черноморском побережье. А барельефы, судя по всему, находились на надгробьях знатных господ и воинов, но личности изображенных подлинно установить невозможно.

Несколько лет назад эти античные предметы показали на выставке "Аншлюс, война и развалины - Зальцбург и его музей во времена национал-социализма". Тогда же на ее открытии организаторы заявили о желании вернуть ценности на родину. Идею поддержали на высшем уровне. На пресс-конференции в Сочи в мае 2019 года президент Австрии Александр Ван дер Беллен передал президенту РФ Владимиру Путину символический сертификат, а в ноябре этого года был подписан акт приема-передачи музейных экспонатов.