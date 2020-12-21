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21.12.2020 11:14
Рубрика: Общество

В горах Сочи из-за снегопада объявили лавинную опасность

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В горном кластере Сочи из-за выпадения снега объявлена лавинная опасность. По прогнозам метеорологов, угроза сохранится до 18.00 23 декабря на высоте более тысячи метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Тем временем в прибрежном кластере Сочи резко ухудшилась погода - в минувшие выходные начался дождь, который продолжится и сегодня. В предгорной зоне прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег, местами сильный, из-за чего он может налипать на проводах и деревьях.

Все городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы. В Краснополянском поселковом округе подготовлена необходимая техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты.

Также на Кубани все дорожные службы переведены на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В муниципалитетах дорожная техника работала всю ночь. Особое внимание уделялось ликвидации заносов на участках региональных трасс. Например, под Анапой, на переезде рядом со станцией "Юровский", накануне вечером снегопад парализовал движение автомобилей.

Сейчас проезд обеспечен по всем маршрутам. Автобусное сообщение не прерывалось. В ликвидации последствий снегопада на региональных трассах задействованы более 360 единиц техники. До конца следующих суток в регионе ожидается сильный снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, возможны метель и снежные заносы. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

"В работах на региональных дорогах были задействованы 296 единиц комбинированной дорожной техники, 54 трактора, 18 автогрейдеров. Израсходовано порядка 3,6 тысячи тонн противогололедного материала", - отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани.

Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на своей странице в Instagram, на некоторых участках будет ограничено движение автомобилей во время расчистки снега.

"Поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на постоянном личном контроле, - написал он. - Прошу всех водителей быть внимательнее и аккуратнее за рулем. По возможности лучше всего отказаться от поездки на личном автомобиле".

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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