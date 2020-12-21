В Крыму из-за коронавируса на полтора года отменили курортный сбор

Парламент Крыма принял продлил мораторий на введение курортного сбора на территории республики до 1 мая 2022 года. Решение принято сразу в двух чтениях. Мораторий объясняется общей ситуацией в туристической индустрии и продолжающейся пандемией коронавируса.

- Перенос обусловлен значительным количеством обращений представителей турбизнеса, связанных с адаптацией к новой структуре туристического потока, а также с несвоевременностью введения дополнительных платежей для туристов в условиях пандемии, - пояснил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.

Напомним, в 2017 году Крым вошел в число туристических регионов страны, которым разрешили в качестве эксперимента вводить туристический сбор, который пополнял бы местные бюджеты. В самой республике предполагалось распространить сбор на шесть курортных городов. Однако в Крыму этот налог так и не ввели.

Как ранее пояснил глава профильного комитета парламента Крыма Алексей Черняк, в мае 2022 года Госдума вернется к рассмотрению целесообразности введения курортного сбора. Тогда будет ясна судьба этого местного налога в масштабах страны.

Напомним, курортный сбор планировался в размере 10 рублей с человека в сутки.