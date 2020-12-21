Новости

Певица Ариана Гранде объявила о помолвке 14:25
Соцсетям будет рекомендовано блокировать мат 14:20
НСПК расширила сеть приема карт "Мир" в Турции 14:18
РФПИ: Выпущена первая партия вакцины "Спутник V" в Казахстане 14:10
В Крыму из-за коронавируса на полтора года отменили курортный сбор 14:06
На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа 14:04
Михалков перенес премьеру спектакля "12" 14:01
Мурашко: Снижение заболеваемости коронавирусом ожидается к весне 13:58
"Спутник V" может быть эффективен против нового штамма коронавируса 13:52
Американские критики назвали "Дылду" лучшим иностранным фильмом года 13:50
В Беларуси зарегистрировали вакцину "Спутник V" 13:48
В Киргизии выявлен минимум новых случаев COVID-19 за три месяца 13:46
В Москве досрочно откроют участок Большой кольцевой линии метро 13:40
В Москве в детских больницах стартовала "Добрая Елка" 13:38
Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2021 год 13:34
Прививать от коронавируса будут пожилых людей и хронических больных 13:30
В Петербурге закроют на 11-месячный ремонт станцию метро "Маяковская" 13:29
Лукашенко произвел кадровые перестановки в трех министерствах 13:27
В Москве появятся 550 точек сбора и утилизации новогодних елок 13:24
Песков назвал гибридной войной санкции против "Северного потока-2" 13:21
В Кремле прокомментировали появление нового штамма коронавируса 13:20
В Кремле заявили о непричастности России к хакерским атакам в США 13:13
71-летний худрук "Ералаша" Борис Грачевский заразился COVID-19 13:08
В Петербурге откроют две тысячи новых коек для пациентов с COVID-19 13:08
Володин: Работа по отмене роуминга между РФ и Беларусью почти завершена 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
21.12.2020 14:06
Рубрика: Экономика

В Крыму из-за коронавируса на полтора года отменили курортный сбор

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Парламент Крыма принял продлил мораторий на введение курортного сбора на территории республики до 1 мая 2022 года. Решение принято сразу в двух чтениях. Мораторий объясняется общей ситуацией в туристической индустрии и продолжающейся пандемией коронавируса.

Фото: iStock
Крым отказался от введения курортного сбора в 2021 году

- Перенос обусловлен значительным количеством обращений представителей турбизнеса, связанных с адаптацией к новой структуре туристического потока, а также с несвоевременностью введения дополнительных платежей для туристов в условиях пандемии, - пояснил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.

Напомним, в 2017 году Крым вошел в число туристических регионов страны, которым разрешили в качестве эксперимента вводить туристический сбор, который пополнял бы местные бюджеты. В самой республике предполагалось распространить сбор на шесть курортных городов. Однако в Крыму этот налог так и не ввели.

Как ранее пояснил глава профильного комитета парламента Крыма Алексей Черняк, в мае 2022 года Госдума вернется к рассмотрению целесообразности введения курортного сбора. Тогда будет ясна судьба этого местного налога в масштабах страны.

Напомним, курортный сбор планировался в размере 10 рублей с человека в сутки.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Законодательство о туризме Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали появление нового штамма коронавируса
Мишустин поручил проверить полноту выплат медработникам
В Совфеде оценили идею введения продуктовых карточек для малоимущих
Курс доллара поднялся выше 75 рублей, евро - выше 91 рубля
В России предложили провести "умную оптимизацию" числа госслужащих
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего