В Крыму построят новейшую радиолокационную станцию "Яхрома"

В 2021 году в Севастополе начнется строительство радиолокационной станции "Яхрома". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, строительство новейшей РЛС в Крыму будет одной из приоритетных задач военного ведомства на будущий год.

- Начать работы по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее, - поручил министр.

Ранее сообщалось о планах развертывания в Севастополе радиолокационной станции "Воронеж". Радары планировалось разместить на базе советской РЛС дальнего обнаружения "Днепр", которая находится на мысе Херсонес. Планировалось, что радары будут прикрывать юг России от атаки баллистических ракет.