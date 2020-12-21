В Ростове попросившая помощи женщина умерла на территории школы

В Ростове-на-Дону на территории школы №109 от неизвестного заболевания скончалась 61-летняя женщина. Сотрудники СК и прокуратуры выясняют обстоятельства трагедии.

Как сообщила "РГ" пресс-секретарь прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе, неизвестная женщина зашла в учебное заведение и попросила о помощи, так как она чувствовала себя плохо.

Сотрудники школы позвонили в скорую помощь и попросили женщину подождать медиков на улице. Чтобы пострадавшей было комфортно, ей предложили стул. Однако женщина скончалась.

Экспертами-криминалистами проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и назначена судебно-медицинская экспертиза.