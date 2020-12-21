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21.12.2020 13:52
Рубрика: Экономика

В Ростове утвердили схемы объезда моста на улице Малиновского

Текст: Николай Грищенко

В мэрии Ростова-на-Дону утвердили схемы объезда моста на улице Малиновского. Единственный путепровод, связывающий Западный жилой массив с другими районами города, будет закрыт на реконструкцию с 4 января 2021 года.

Фото: Пресс-служба АО "Примавтодор" / ТАСС
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Как сообщает пресс-служба администрации, для легковых автомобилей предусматривается несколько вариантов объезда. Проезд по проспекту Стачки составит 23 километра и по времени продлится от 45 минут до 1 часа 10 минут. Объезд по Змиевскому проезду составит 16 километров и продлится от 26 до 48 минут, а по улице Текучева - 20 километров и от 34 до 57 минут.

Для транзитного транспорта предусмотрен объезд через Сальское кольцо, а также Аксайский и Северный обходы.

Кроме того, изменится схема движения общественного транспорта. Например, схема движения автобусов № 94 и 96 будет разделена на две части. Одна часть транспортных средств будет работать до остановочного пункта "Нефтекачка" на улице Малиновского, а другая обслуживать Западный жилой массив.

Напомним, что мост на улице Малиновского был построен в 1976 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.

- Как специалист отмечу, что сейчас мост в удручающем состоянии. Балки путепровода уже не выдерживают сильных колебаний. Шкафные стенки разрушены, бетон за 44 года начал крошиться. Если не предпринять меры по закрытию, то мост может сложиться в любой момент, - рассказал инженер "Ростовавтомост" Николай Сучков.

Принимая во внимание критическое состояние существующего моста, принято решение о проведении реконструкции в более короткие сроки. Возвести два моста через железнодорожные пути с подъездами строителям предстоит за 24 месяца.

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