В Ростовской области при пожаре погиб трехлетний ребенок

В Ростовской области на хуторе Малая Каменка в результате пожара погиб трехлетний мальчик. Сотрудниками регионального управления СК возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла в одном из частных домов на улице Лесной.

Следователем проведен осмотр места происшествия, а также назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

Кроме того, областная прокуратура организована проверка условий полноты выполнения родителями своих обязанностей. Будет также дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.