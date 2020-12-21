В Севастополе более 100 домов отключат от газа из-за утечки

В Севастополе обнаружена утечка газа на магистральном газопроводе. Из-за этого будут отключены от газоснабжения более 100 зданий - жилые дома, коммунальные объекты и социальные учреждения.

Об этом в понедельник на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил вице-губернатор Николай Жигулин.

Утечку обнаружили на пересечении улиц генерала Мельника и Лабораторного шоссе, где сейчас ведется строительство ледового катка. По словам Жигулина, прорыв не связан со строительными работами. Причиной стал износ газопровода.

- Труба была проложена в 1960-е годы, срок эксплуатации прошел, - рассказал вице-губернатор. - Для устранения утечки наложен хомут, но чтобы не допустить аварийной ситуации, надо заменить часть трубы.

Чтобы выполнить ремонтные работы на газопроводе, от газа отключат объекты по 108 адресам в Нахимовском, Гагаринском, Ленинском и Балаклавском районах, в том числе котельные, которые подают тепло в многоквартирные дома.

- Отключение глобальное, но обязуемся провести работы за сутки, - заверил Николай Жигулин. - Теплоноситель в системе не успеет остыть, дома и социальные объекты не заморозим.

Вопрос ремонта газопровода сегодня рассмотрит городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Жителей проинформируют о сроках отключения газа и тепла.