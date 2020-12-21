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21.12.2020 19:11
Рубрика: Происшествия

Товарищество против инвалида

Челябинский ветеран через суд отстоял право на установку электроподъемника
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
Центральный суд Челябинска встал на сторону 81-летнего инвалида Ильяза Зинурова, установившего в подъезде наклонный электроподъемник, чтобы иметь возможность преодолеть 10 ступеней лестничного пролета от лифта к входной двери. ТСЖ "Наш дом", обслуживающее его многоквартирный дом, требовало признать установку устройства самовольной и обязать инвалида демонтировать его за свой счет. Однако челябинец сумел доказать, что действовал по закону.
Фото: Из семейного архива Фото: Из семейного архива
Фото: Из семейного архива

- Не понимаю, чем так не приглянулся ТСЖ мой подъемник, - посетовал в разговоре с корреспондентом "РГ" Ильяз Юнусович. - И откуда такое противостояние? В собранном виде подъемник отстоит от стены на 30 сантиметров. Работает не более 50 секунд, после чего складывается назад. Кому он мог помешать?

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Ильяз Зинуров лишился обеих ног на производстве, когда ему было 19 лет. Однако родное предприятие не бросил, стал автором десятка книг по металлургии, часть которых переведена на иностранные языки, почетным металлургом и рационализатором. Его даже окрестили "челябинским Маресьевым", сумевшим доказать, что и без ног можно прожить интересную жизнь, быть полезным предприятию, городу и стране.

Вот только в последние годы мужчине стало тяжело передвигаться на протезах, и он пересел на коляску, на которой без посторонней помощи покинуть подъезд невозможно. Пандуса в парадном нет, и инвалид несколько лет писал по инстанциям с просьбой как-то решить этот вопрос.

Переписка с инстанциями у Ильяза Юнусовича занимает целую папку. В мэрии, к примеру, ответили, что для установки пандуса нет технической возможности, а иные устройства находятся вне ее полномочий и компетенции. Но в прошлом году он все-таки достучался до властей. Вопрос начал решаться. Трижды проводили совещания в мэрии. И в итоге дали ответ, что по Жилищному кодексу РФ оборудовать лестничную клетку подъемным устройством инвалид правомочен без согласования с ТСЖ, если организует эти работы за свой счет - без привлечения средств товарищества.

Местные власти по сути вынудили инвалида решать проблему своими силами, да еще и доказывать в суде, что он при этом не нарушил закон

Естественно, Зинуров воспринял его как руководство к действию. Нашел организацию, подготовившую проект установки подъемника, обратился к производителю и оплатил изготовление и монтаж устройства. Однако хеппи-энда не случилось. В исковом заявлении в суд ТСЖ сообщило, что проект не прошел экспертизу, а значит, устройство может быть небезопасным...

- Это бред! Я сам возглавлял проектную организацию и прекрасно знаю требования, - посетовал Ильяз Юнусович. - Что до эвакуации, то, изучив проект, в региональном главке МЧС мне дали официальный ответ о том, что установка подъемника не будет противоречить нормам пожарной безопасности.

Ильяз Зинуров: Не понимаю, чем так не приглянулся ТСЖ мой подъемник, за который платил все сам? Фото: Челябинский региональный штаб ОНФ

К счастью, суд, детально разобравшись в истории, пришел к выводу, что самовольной установку подъемника при всем желании ТСЖ представить никак нельзя. А значит, его исковые требования удовлетворению не подлежат.

Исполнительный директор ТСЖ "Наш дом" Лариса Сухарькова заявляет, что как организация, несущая ответственность за благополучие жильцов, должна была позаботиться о том, чтобы установка подъемника находилась в правовом поле, и решение суда снимает все возможные вопросы со стороны надзорных инстанций.

И все же вопросы остаются... Один из них - почему местные власти по сути вынудили инвалида решать проблему своими силами, да еще и доказывать в суде, что он при этом не нарушил закон?.. Может, прав Зинуров, заявив, что законы человечности при бюрократии не действуют?

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