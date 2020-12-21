В районном городке Сысерть пару месяцев назад стартовал первый в стране эксперимент по подключению солнечной мини-электростанции к общей энергосети.

Солнечные панели не требуют большого ухода, разве что после метели с них необходимо смести снежок. Фото: Татьяна Андреева

Возможность продавать излишки энергии, выработанной установками "зеленой" микрогенерацией, их владельцы получили в конце прошлого года, когда были приняты изменения в Федеральный закон № 471 "Об электроэнергетике". Эксперты уверены: это даст импульс к развитию альтернативных источников. Но пока детального механизма взаимодействия "больших" и "малых" энергопроизводителей не существует. Поэтому компания "Россети Урал" решила на деле апробировать технологии управления сетью и разработать принципы взаимодействия с владельцами микроэлектростанций.

Три блока блестящих солнечных панелей разместились на фундаменте недостроенного нового дома. Заботы почти никакой - разве что иногда с утра щеткой смести снег, чтоб не таял от солнца. Зато комфорта - полный дом. Исключительно ради комфорта 85-летней мамы Валентины Ивановны и решился на эксперимент ее сын Дмитрий Корюков.

"Когда по всей улице, например из-за непогоды, отключается свет, мама может спокойно смотреть любимые сериалы. Не беспокоиться за холодильник и отопление. Понятно, что много электричества пожилому человеку не надо. Поэтому нам и интересен эксперимент по продаже наработанной солнечными панелями энергии", - поясняет свое решение Дмитрий.

Контроль наработанной панелями энергии, передачи ее в систему и, наоборот, в случае необходимости подпитки дома из общей сети ведется автоматически. Все фиксируют умные цифровые приборы: инвертор и счетчик. Инвертор стоит в доме над аккумуляторами, собирающими энергию солнца, а счетчик - на улице. Благодаря системе удаленного цифрового мониторинга данные отправляются в энергосбытовую компанию и на смартфон хозяина. Он в любое время может посмотреть: сколько наработало солнце, что ушло на обеспечение дома, сколько утекло в общую энергосистему.

Срок службы панелей - 25 лет, причем они рассчитаны на работу в условиях уральского климата

По мнению экспертов, вложения Корюкова окупятся лет через десять-одиннадцать. Стоимость всей умной мини-энергосистемы - 280 тысяч рублей. Срок службы самих панелей - 25 лет, причем они рассчитаны на работу в условиях уральского климата. Уже есть предварительные расчеты, и они оптимистичны: при нынешнем объеме наработки электроэнергии Валентина Ивановна сможет обходиться без централизованного электроснабжения плюс получать доход от продажи излишков тока.

Как признался "РГ" директор по цифровой трансформации компании "Россети Урал" Андрей Шульгин, важно не только запустить механизм, но и спрогнозировать возможные объемы поступления дополнительной энергии от мини-электростанций, и ее надежное функционирование, чтобы не допустить "перегрева" энергосистемы.

"Сейчас в зоне ответственности компании установлено около 3,5 тысячи СЭС. Ежегодно добавляется примерно пятьсот. А как только закон заработает в полную силу, процесс будет более динамичным. Поэтому за экспериментом в Сысерти следим не только мы, но и на федеральном уровне", - рассказал Андрей Шульгин.