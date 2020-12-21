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21.12.2020 20:06
Рубрика: Экономика

Сам себе генератор

На Урале частная мини-электростанция подключена к сетям общего пользования
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 288(8342)
В районном городке Сысерть пару месяцев назад стартовал первый в стране эксперимент по подключению солнечной мини-электростанции к общей энергосети.
Солнечные панели не требуют большого ухода, разве что после метели с них необходимо смести снежок. Фото: Татьяна Андреева Солнечные панели не требуют большого ухода, разве что после метели с них необходимо смести снежок. Фото: Татьяна Андреева
Солнечные панели не требуют большого ухода, разве что после метели с них необходимо смести снежок. Фото: Татьяна Андреева

Возможность продавать излишки энергии, выработанной установками "зеленой" микрогенерацией, их владельцы получили в конце прошлого года, когда были приняты изменения в Федеральный закон № 471 "Об электроэнергетике". Эксперты уверены: это даст импульс к развитию альтернативных источников. Но пока детального механизма взаимодействия "больших" и "малых" энергопроизводителей не существует. Поэтому компания "Россети Урал" решила на деле апробировать технологии управления сетью и разработать принципы взаимодействия с владельцами микроэлектростанций.

Фото: ООО "Системы накопления энергии"
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Три блока блестящих солнечных панелей разместились на фундаменте недостроенного нового дома. Заботы почти никакой - разве что иногда с утра щеткой смести снег, чтоб не таял от солнца. Зато комфорта - полный дом. Исключительно ради комфорта 85-летней мамы Валентины Ивановны и решился на эксперимент ее сын Дмитрий Корюков.

"Когда по всей улице, например из-за непогоды, отключается свет, мама может спокойно смотреть любимые сериалы. Не беспокоиться за холодильник и отопление. Понятно, что много электричества пожилому человеку не надо. Поэтому нам и интересен эксперимент по продаже наработанной солнечными панелями энергии", - поясняет свое решение Дмитрий.

Контроль наработанной панелями энергии, передачи ее в систему и, наоборот, в случае необходимости подпитки дома из общей сети ведется автоматически. Все фиксируют умные цифровые приборы: инвертор и счетчик. Инвертор стоит в доме над аккумуляторами, собирающими энергию солнца, а счетчик - на улице. Благодаря системе удаленного цифрового мониторинга данные отправляются в энергосбытовую компанию и на смартфон хозяина. Он в любое время может посмотреть: сколько наработало солнце, что ушло на обеспечение дома, сколько утекло в общую энергосистему.

Срок службы панелей - 25 лет, причем они рассчитаны на работу в условиях уральского климата

По мнению экспертов, вложения Корюкова окупятся лет через десять-одиннадцать. Стоимость всей умной мини-энергосистемы - 280 тысяч рублей. Срок службы самих панелей - 25 лет, причем они рассчитаны на работу в условиях уральского климата. Уже есть предварительные расчеты, и они оптимистичны: при нынешнем объеме наработки электроэнергии Валентина Ивановна сможет обходиться без централизованного электроснабжения плюс получать доход от продажи излишков тока.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Как признался "РГ" директор по цифровой трансформации компании "Россети Урал" Андрей Шульгин, важно не только запустить механизм, но и спрогнозировать возможные объемы поступления дополнительной энергии от мини-электростанций, и ее надежное функционирование, чтобы не допустить "перегрева" энергосистемы.

"Сейчас в зоне ответственности компании установлено около 3,5 тысячи СЭС. Ежегодно добавляется примерно пятьсот. А как только закон заработает в полную силу, процесс будет более динамичным. Поэтому за экспериментом в Сысерти следим не только мы, но и на федеральном уровне", - рассказал Андрей Шульгин.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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