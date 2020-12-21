На Урале воспитанники детсада получили ожоги от бактерицидной лампы

В Свердловской области следователи СКР проводят проверку в одном из детских садов Полевского.

"На днях здесь несколько воспитанников получили ожоги от бактерицидной лампы, которую, по нашим данным, сотрудники учреждения включили вместе с обычным освещением", - рассказал пресс-секретарь ведомства Александр Шульга.

Правоохранительные органы проверяют, нет ли в действиях персонала детсада признаков преступления, предусмотренного ст 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Тяжесть причиненного здоровью детей вреда определит экспертиза, опрашиваются сотрудники образовательного учреждения и родители малышей.

Между тем

Прокуратура Свердловской области завершила проверку обстоятельств другого происшествия с детсадовцами: пятого октября в Каменске-Уральском девочка получила травму по недосмотру персонала. Расследование показало, что во время образовательного процесса воспитатель не проконтролировала малышку и та поранилась. На "скорой" ее доставили в больницу, где поставили диагноз - частичная травматичная ампутация мягких тканей ногтевой фаланги пятого пальца левой кисти.

"Прокурора возбудила административное дело по ч 2 ст 5.57 КоАП РФ. Мировой судья оштрафовал детский сад на 50 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба ведомства.