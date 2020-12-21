На Урале запустят сервис аренды жилья, бесплатный для собственников

В Екатеринбурге запустят сервис аренды жилья, бесплатный для собственников. Разработан механизм одним из крупнейших застройщиков в России и до Урала был обкатан в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону и Волгограде.

Его суть - помочь владельцу заключить сделку и проконтролировать платежи арендаторов онлайн. По договору эксклюзивного обслуживания компания берет на себя подготовку квартиры к сдаче: профессиональную фото и видеосъемку, размещение и продвижение объявления, оформление соглашения об аренде и страховки (последняя заменит собой депозит при въезде). Планируется, что для арендаторов ставка по страховым платежам составит не более пяти процентов от ежемесячной платы за проживание. Комиссию же с собственников квартир в Екатеринбурге посредники обещают не брать, тогда как в Москве и Петербурге она составляет 30 процентов.

Особенность нового формата аренды - его технологичность. К примеру, пока идет поиск жильцов, в квартире предлагают установить камеры и кодовые замки. Это позволит проводить осмотры в любое время без встречи с собственником, дистанционно или офлайн. Если человек не хочет в своей квартире никаких замков и камер, он может воспользоваться услугами выездных менеджеров.После заселения посредник возьмет на себя контроль арендных и коммунальных платежей (через мобильное приложение), а также решение спорных вопросов между владельцем и арендатором.В приложении можно не только внести оплату, но и заказать клининг, услуги переезда.

- В 2018 году мы успешно запустили сервис аренды в Москве, а в 2020-м начали экспансию в регионы. Екатеринбург - один из ключевых, здесь объем рынка аренды составляет более 80 тысяч квартир. На данный момент наш сервис остается единственным, который замыкает на себе и автоматизирует все процессы сдачи в аренду: от дистанционного просмотра до сопровождения сделки и контроля оплаты", - говорит Илья Дроздов, основатель бизнес-направления.

Для города это совершенно новый формат аренды жилья, который в перспективе может трансформировать рынок. Не все риелторы Екатеринбурга еще ознакомились с новинкой, но те, кто успел это сделать, сомневаются, что она станет широко популярной.

- По сути, с собственником заключают договор субаренды. Можно сдать и забыть о проблемах, только деньги будут перечислять ежемесячно, но условия договора достаточно "суровые". Моя коллега, например, отказалась от такого предложения как хозяйка квартиры, - комментирует специалист по недвижимости Лидия.