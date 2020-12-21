Путин сыграл в хоккей с мальчиком из Челябинска

Президент России Владимир Путин сегодня исполнил мечту девятилетнего Димы из Челябинска и поиграл с ним в хоккей на Красной площади.

Тяжелобольной мальчик очень хотел попасть на этот каток и посмотреть, как работает в Кремле глава государства. Дима оставил послание в рамках всероссийской акции "Елка желаний".

Владимир Путин выбрал именно это желание. И исполнил его. Юный челябинец не просто вышел на лед у кремлевских стен, но и вместе с папой очутился на одном катке с президентом: Владимир Путин в хоккейной форме, с привычным номером 11, вышел к ним на лед.

Президент спросил, был ли Дима раньше в Москве и нравится ли ему тут, на что мальчик ответил, что да, нравится, а в столице он впервые. "Проездом были", - добавил его отец.

На льду ребенка ждал еще один сюрприз - знаменитый хоккеист Валерий Каменский. "Олимпийский чемпион. Он нас сегодня потренирует", - сказал ему Путин.