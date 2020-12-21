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Текст:   Марина Трубилина 
09:00 21.12.2020

Россияне отдают свои земельные участки компаниям и органам власти

Меньше земельных участков стало у россиян в 2019 году, при этом увеличилась доля земель у юридических лиц и органов власти. Росреестр подготовил госдоклад о состоянии и использовании земель в России в 2019 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всего, по данным Росреестра, к началу нынешнего года площадь земельного фонда в стране составляла 1 712 519,1 тысячи гектаров (без учета внутренних морских вод и территориального моря). В течение года на 78,3 тысячи гектаров увеличилось число земель в государственной и муниципальной собственности и на 896,7 тысячи гектаров - в собственности юридических лиц. Это произошло в связи с выкупом компаниями земельных участков, предоставленных им на праве пользования и аренды. При этом 92,2% всех земель (1 579 514,5 тысячи га) находятся в собственности органов власти.

Можно ли законным путем расширить свой земельный участок

Доля земельных участков, находившихся в собственности граждан, уменьшилась на 975 тысяч гектаров - до 111 145,4 тысячи гектаров (6,5%). Существеннее всего - в Челябинской области (на 110,9 тысячи га), Ставропольском крае (на 64,7 тысячи га), Саратовской области (на 57,5 тысячи га), Алтайском крае (на 55,4 тысячи га). Причина этого, отмечают в Росреестре, - передача долей в общей собственности на земельный участок в уставный капитал сельхозпредприятий и выкуп у граждан долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельхозназначения.

Кроме того, произошло перераспределение земель между категориями. Так, земли лесного фонда увеличились на 0,08% - до 1 126 643 тысяч гектаров, а земли сельхозназначения уменьшились на 0,22% - до 381 673 тысяч гектаров. Земли сельхозпредприятий передавались в ведение лесхозов. Чаще всего - в Тюменской области (672,1 тысячи га), Пермском крае (59,8 тысячи га), Томской (37,3 тысячи га) и Кировской (33,4 тысячи га) областях. Причина этого в том, что многие сельскохозяйственные земли заросли лесом и стали непригодны для использования по назначению, считает завкафедрой кадастра и основ земельного права Московского государственного университета геодезии и картографии Александр Сизов.

Увеличились и земли категории промышленности и иного специального назначения - на 103,2 тысячи гектаров, до 17 614,8 тысячи гектаров. Наибольший рост в этой категории - в Чукотском (на 38,5 тыс. га), Ямало-Ненецком (на 16,1 тыс. га) АО и в Амурской области (на 15,7 тысячи га). Это произошло за счет сельскохозяйственных (около 60 тысяч га) и лесных земель (около 40 тысяч га).

Площадь земель населенных пунктов увеличилась на 0,24% - до 20 551,7 тысячи гектаров. Это объясняется проведенной работой по упорядочению границ населенных пунктов. При этом в Краснодарском, Приморском краях, Иркутской, Тульской областях и некоторых других регионах населенные пункты "подросли", а в Кемеровской, Оренбургской и Свердловской областях, напротив, уменьшились.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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В нынешнем году Росреестр также проанализировал эффективность использования земельных участков для определения возможности их вовлечения в жилищное строительство. В результате было найдено 5560 участков и территорий площадью 107,18 тысячи гектаров, на которых можно построить жилье. Это вдвое превышает целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда". Увидеть эти участки инвесторы смогут на Публичной кадастровой карте.

Росреестр предполагает также создать на базе новой цифровой платформы ряд новых клиентских сервисов. В частности, сервис "Земля просто", по сути, аналог "Дальневосточного гектара": клиент через удаленный доступ сможет выбрать участок и поставить объект на кадастровый учет практически в режиме онлайн.

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