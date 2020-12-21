Уралец "отмывал" фальшивки, покупая букеты цветов

Свердловская полиция направил в суд дело в отношении фальшивомонетчика из Первоуральска - города-спутника Екатеринбурга. Чтобы легализовать липовые купюры, он скупал букеты в цветочных павильонах, рассказал официальный представитель главка Валерий Горелых.

Фигурант 1993 года рождения обвиняется по ч 1 ст 186 УК РФ - сбыт поддельных денег. В августе 2020 года он реализовал пять банкнот достоинством 5000 рублей каждая в цветочных павильонах Первоуральска, в которых не было устройств по проверке денег на подлинность.

"Молодой человек в течение нескольких дней купил четыре букета цветов по 600 рублей. Один из них подарил знакомой, еще три - отдал друзьям, после чего был задержан сотрудниками полиции", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, то, что покупатель расплатился подделками, выяснилось, когда хозяйка торговых точек хотела положить эти деньги на карту через банкомат. Просмотрев видео с камер, женщина поняла, кто расплатился этими купюрами, после чего обратилась в полицию.

"Уралец ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: в 2009 году суд Первоуральска признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ), но на первый раз его не стали реально лишать свободы, а в качестве наказания приговорили условно на три года", - пояснил пресс-секретарь МВД Среднего Урала.

Кстати, максимальное наказание по вменяемой фальшивомонетчику статье - восемь лет лишения свободы.