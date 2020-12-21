В Екатеринбурге открыт музей, посвященный "голосу Победы" Юрию Левитану. В обстановке секретности от работал в Свердловске с августа 1941 года до середины 43-го. И сводки Информбюро, начинавшиеся фразой "Внимание! Говорит Москва!", он передавал отсюда. Уральцы даже не догадывались, откуда звучит легендарный голос. Эту тайну раскрыли только через 20 лет после Победы.

Для музея удалось собрать уникальные экспонаты. Здесь представлены предметы быта, редкие архивные фото и документы, рассказывающие о жизни военного Свердловска. Воссоздана радиостудия, из которой велось вещание, на архивных видеокадрах можно увидеть диктора за работой и услышать запись его голоса, передающего сообщения с фронтов. ВС вернул УПРАВИС полномочия отстаивать интересы автора памятника в Екатеринбурге