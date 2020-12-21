В Югре для одаренных детей закупили просроченные подарки

Контролирующие органы ХМАО проверяют информацию о том, что для детей в Югорске закупили просроченные новогодние подарки.

"Прокуратура проверит порядок проведения закупок в администрации города и соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в информации пресс-службы ведомства.

Ранее глава Югорска на своей странице в Instagram сообщил, что действительно приобретенные наборы конфет оказались просроченными, о чем свидетельствует вкладыш внутри коробки.

"В этом году централизованно через аукцион было закуплено около трех сотен подарков, которые мы начали вручать. Выяснилось, что при внешней качественной упаковке маркировка свидетельствует об истекшем сроке годности", - написал Андрей Бородкин.

Городские власти связались с победителем аукциона. Поставщик полагает, что сладости в порядке, а коробка промаркирована с ошибкой. Однако претензии мэрии приняли и всю партию обещали заменить.

"Родителям и детям, уже получившим подарки из этой партии, мы обязательно вручим новые, качественные", - отметил мэр.