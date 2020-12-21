Замгубернатора Свердловской области стал вице-мэром Екатеринбурга

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов назначен вице-мэром Екатеринбурга.

Это решение градоначальник Александр Высокинский озвучил на оперативном совещании в понедельник. На порталах областных и городских властей уже обновили информацию о новом месте работы Орлова. Так, на сайте мэрии сказано, что свежеиспеченный первый замглавы руководит следующими подразделениями: правовой департамент, комитет административных органов и департамент информатизации.

Мэр уточнил, что ранее занимавший должность вице-главы Александр Ковальчик назначен руководителем аппарата администрации города.

"Перед нами стоит общая задача - подготовить Екатеринбург и к трехсотлетию, и к Всемирным летним студенческим играм", - прокомментировал свое назначение Орлов.

Досье "РГ"

Алексей Орлов родился в 1967 году в Тюменской области. В 2005 году пошел на работу в администрацию Тобольска, а в июле 2012 года - в правительство Свердловской области.

В конце августа 2014 года Орлов занял пост свердловского министра инвестиций и развития. Позднее приступил к исполнению обязанностей первого заместителя губернатора области.