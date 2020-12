Режиссер Питер Джексон представил эксклюзивное видео The Beatles

Фото: Предоставлено Disney

Знаменитый режиссер Питер Джексон создал новогоднее настроение, без малого, всему миру. Он представил пятиминутное видео о своем новом документальном фильме The Beatles: Get Back. Пятиминутный ролик доступен на сайте TheBeatles.com и на сервисе Disney+. Также с видеороликом можно ознакомиться на официальном канале Disney Россия на YouTube.

"Мы бы хотели сделать новогодний подарок поклонникам группы The Beatles во всем мире. И в честь этого мы подготовили пятиминутное видео, которое познакомит вас с будущим фильмом The Beatles: Get Back. Мы надеемся, что сможем вас порадовать в трудное для всех нас время", - сообщил Питер Джексон.

Сам фильм выйдет в прокат 26 августа 2021 года. Уже по кадрам, которые могут зарядить энергией на много месяцев вперед, видно, что фильм передаст атмосферу, в которой творила знаменитая ливерпульская четверка. В частности, во время записи знаменитого альбома Let It Be. А завершится фильм записью последнего живого концерта группы, который состоялся на крыше дома номер 3 по лондонской улице Сэвил Роу 30 января 1969 года.

Фильм создан на основе 56 часов ранее не опубликованных видеоматериалов, отснятых Майклом Линдсей-Хоггом в 1969 году и 150 часов по большей части не опубликованных аудиозаписей студийных сессий при записи альбома Let It Be. Фрагменты этих записей можно увидеть в ролике.

Напомним, что Питер Джексон - трехкратный обладатель "Оскара", он сделал кинотрилогию "Властелин колец" (кстати, монтаж нового документального фильма также ведется в Новой Зеландии, где и снимали трилогию). Фильм "Они никогда не станут старше" - также Питера Джексона. Продюсеры документальной ленты Клэр Ольссен ("Они никогда не станут старше"), Джонатан Клайд (Eight Days A Week) и Кен Каминс (кинотрилогия "Хоббит"). Главным исполнительным продюсером стал глава звукозаписывающей компании Apple Corps Джефф Джонс (Eight Days A Week). Монтаж фильма Джабез Ольссен ("Изгой-один. Звездные войны: Истории"). Звукорежиссеры - Джайлз Мартин ("Рокетмен") и Сэм Окелл (Yesterday).