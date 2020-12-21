РФПИ: Выпущена первая партия вакцины "Спутник V" в Казахстане

В Казахстане началось производство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщили в понедельник, 21 декабря, в Российском фонде прямых инвестиций.

Валидационная (проще говоря, пробная) партия вакцины выпущена сегодня Карагандинским фармацевтическим комплексом. Согласно действующим правилам надлежащей производственной практики, партия будет отправлена на проверку соответствия требованиям разработчику вакцины - НИЦЭМ имени Гамалеи, уточнили в РФПИ.

Карагандинский фармкомплекс - инновационное биотехнологическое предприятие, которое обладает всем спектром необходимого оборудования, квалифицированным персоналом и отвечает международным стандартам - благодаря этому производство российской вакцины удалось наладить в рекордно короткие сроки.

Производство осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между РФПИ и Министерством здравоохранения Республики Казахстан, подписанного 4 декабря 2020 года. Для выпуска первой партии вакцины Центр Гамалеи поставил в Казахстан необходимые объемы субстанции. Всего в стране будет произведено не менее 2 млн доз вакцины "Спутник V", - отметили в РФПИ.

"Мы благодарны Министерству здравоохранения Казахстана за поддержку для организации производства вакцины на территории одной из ключевых стран-партнеров в столь короткий срок, - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. - Развертывание полномасштабного выпуска "Спутника V" в Казахстане приближает выполнение нашей общей задачи - обеспечения достаточного количества безопасной и эффективной вакцины для защиты населения от коронавирусной инфекции. В настоящее время мы продолжаем взаимодействие с Министерством здравоохранения и Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС), который осуществляет экспертизу вакцинных препаратов, для регистрации вакцины на территории Казахстана".