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21.12.2020 14:10
Рубрика: В мире

РФПИ: Выпущена первая партия вакцины "Спутник V" в Казахстане

Текст: Ирина Невинная

В Казахстане началось производство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщили в понедельник, 21 декабря, в Российском фонде прямых инвестиций.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В Казахстане началось производство российской вакцины "Спутник V"

Валидационная (проще говоря, пробная) партия вакцины выпущена сегодня Карагандинским фармацевтическим комплексом. Согласно действующим правилам надлежащей производственной практики, партия будет отправлена на проверку соответствия требованиям разработчику вакцины - НИЦЭМ имени Гамалеи, уточнили в РФПИ.

Карагандинский фармкомплекс - инновационное биотехнологическое предприятие, которое обладает всем спектром необходимого оборудования, квалифицированным персоналом и отвечает международным стандартам - благодаря этому производство российской вакцины удалось наладить в рекордно короткие сроки.

Производство осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между РФПИ и Министерством здравоохранения Республики Казахстан, подписанного 4 декабря 2020 года. Для выпуска первой партии вакцины Центр Гамалеи поставил в Казахстан необходимые объемы субстанции. Всего в стране будет произведено не менее 2 млн доз вакцины "Спутник V", - отметили в РФПИ.

"Мы благодарны Министерству здравоохранения Казахстана за поддержку для организации производства вакцины на территории одной из ключевых стран-партнеров в столь короткий срок, - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. - Развертывание полномасштабного выпуска "Спутника V" в Казахстане приближает выполнение нашей общей задачи - обеспечения достаточного количества безопасной и эффективной вакцины для защиты населения от коронавирусной инфекции. В настоящее время мы продолжаем взаимодействие с Министерством здравоохранения и Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС), который осуществляет экспертизу вакцинных препаратов, для регистрации вакцины на территории Казахстана".

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