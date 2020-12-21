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21.12.2020 18:38
Рубрика: Экономика

Заземление

Россияне отказываются от своих участков
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
Уменьшилась доля земельных участков, находящихся в собственности у россиян к началу 2020 года, при этом увеличилась доля земель у юридических лиц и органов власти. Это следует из подготовленного Росреестром госдоклада о состоянии и использовании земель в России.
Только около 8% земельных участков находятся в частной собственности. Фото: Сергей Михеев Только около 8% земельных участков находятся в частной собственности. Фото: Сергей Михеев
Только около 8% земельных участков находятся в частной собственности. Фото: Сергей Михеев

Всего, по данным Росреестра, к началу нынешнего года площадь земельного фонда в стране равнялась 1 712 519,1 тысячи га (без учета морей). Больше всего в России лесов - 65,8% земель. На втором месте - земли сельскохозяйственного назначения (22,3%).

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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В течение года на 78,3 тысячи га увеличилось число земель в государственной и муниципальной собственности и на 896,7 тысячи га - в собственности юрлиц. Это произошло прежде всего в связи с выкупом компаниями земельных участков, предоставленных им на праве пользования и аренды, отмечают в Росреестре. При этом в собственности органов власти находится 92,2% всех земель (1 579 514,5 тысячи га). Компании владеют 1,3% земель.

Кстати, в нынешнем году Росреестр также проанализировал эффективность использования земель и возможность застройки пустующих. Было найдено 5560 участков площадью 107,18 тысячи га, на которых можно возвести жилые дома. Это вдвое превышает целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда", рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский. В следующем году планируется запустить пилотный проект в четырёх регионах по размещению этой информации на публичной кадастровой карте. Любой инвестор сможет посмотреть эти участки в интернете и, если участок ему интересен, отправить заявку на него.

Доля участков, находившихся в собственности граждан, уменьшилась за год на 975 тысяч га - до 111 145,4 тысячи га. Существеннее всего - в Челябинской области (на 110,9 тысячи га), Ставропольском крае (на 64,7 тысячи га), Саратовской области (на 57,5 тысячи га), Алтайском крае (на 55,4 тысячи га). Причина этого, отмечают в Росреестре, - передача долей в общей собственности на участок в уставный капитал сельхозпредприятий и выкуп у граждан долей в праве общей собственности на участки из земель сельхозназначения.

Доля участков, находившихся в собственности граждан, уменьшилась за год на 975 тысяч га 

Кроме того, произошло перераспределение земель между категориями. Так, земли лесного фонда увеличились на 0,08% - до 1 126 643 тысяч га, а земли сельхозназначения уменьшились на 0,22% - до 381 673 тысяч га. Чаще всего земли сельхозпредприятий передавались в ведение лесхозов в Тюменской области (672,1 тысячи га), Пермском крае (59,8 тысячи га), Томской (37,3 тысячи га) и Кировской (33,4 тысячи га) областях. Причина этого - то, что многие сельскохозяйственные территории заросли лесом и стали непригодны для использования по назначению, считает завкафедрой кадастра и основ земельного права Московского государственного университета геодезии и картографии Александр Сизов. Кроме того, часть сельхозугодий пошла под промышленно-складское и другое строительство.

Фото: iStock
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По сравнению с 1990-м годом площадь пашни уменьшилась с 132 до 123 млн га, сенокосы и пастбища выросли с 88 до 92 млн га, а так называемые залежи (участки, которые больше года не использовались для посева) увеличились с 0,347 до 4,9 млн га.

Расширились и земли промышленности и иного специального назначения - на 103,2 тысячи га, до 17 614,8 тысячи га. Наибольший рост в этой категории - в Чукотском (на 38,5 тысячи га) и Ямало-Ненецком (на 16,1) АО.

Это произошло за счет сельскохозяйственных (около 60 тысяч га) и лесных земель (около 40 тысяч га).

Рост земель промышленного назначения приводит к появлению дополнительных рабочих мест и новых источников налоговых поступлений, отмечает старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Кирилл Сиволапов.

"Если лесными угодьями или промышленной территорией становятся земли, малопригодные для сельского хозяйства, то в этом нет ничего плохого", - добавляет он.

Больше всего дачников в Московской, Ленинградской и Свердловской областях 

Более 14 млн россиян, по данным Росреестра, к началу нынешнего года имели садовые участки. Больше всего дачников в Московской, Ленинградской, Свердловской, Самарской, Челябинской областях. За последние 20 лет количество садоводов незначительно уменьшилось (с 14,7 до 14,2 млн человек), а площадь участков также незначительно подросла - с 1,262 до 1,294 млн га. За последний год садоводов стало больше на 15,4 тысячи человек, а садовые участки увеличились на 4,5 тысячи га. Ощутимее всего выросли эти показатели в Подмосковье, ХМАО, Волгоградской и Тульской областях. В Свердловской области, на Ставрополье и в некоторых других регионах число дачников, напротив, уменьшилось.

Площадь земель населенных пунктов увеличилась на 0,24%, до 20 551,7 тысяч га. Это объясняется проведенной работой по упорядочению границ населенных пунктов. При этом, например, в Краснодарском крае населенные пункты "подросли", а в Кемеровской и Оренбургской областях, напротив, уменьшились.

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