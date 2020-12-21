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21.12.2020 20:10
Рубрика: Экономика

"Спутник" выходит в свет

Российская вакцина получила первую регистрацию за рубежом
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
Российская вакцина против COVID-19 "Спутник V" получила первое зарубежное регистрационное удостоверение - в Беларуси, здесь также наладят ее производство. Кроме того, в Казахстане первая партия нашей вакцины уже выпущена и сейчас проходит проверку НИЦЭМ имени Гамалеи.

Эти важные события совпали с еще одним - Центр Гамалеи, РФПИ и шведско-британская AstraZeneca подписали соглашение и начинают совместные клинические испытания комбинированной вакцины, которая будет состоять из двух компонентов - разработанного в Оксфорде и позаимствованного из российского "Спутника V". Этот проект поддержал президент России - Владимир Путин участвовал вчера в церемонии подписания меморандума о сотрудничестве.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Центр Гамалеи, РФПИ и AstraZeneca начинают испытания вакцины от COVID-19

Что касается наших ближайших соседей, тут сотрудничество заметно продвинулось. "Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину на своей территории", - сообщил вчера глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Регистрация означает официальное разрешение на широкое использование нового препарата. Дмитриев также отметил, что на территории нашего ближайшего соседа будет налажено производство вакцины.

А вот в Казахстане выпуск российской вакцины уже начался. В Караганде была произведена первая валидационная (проще говоря, пробная) партия вакцины. Сейчас она проходит проверку качества в Центре Гамалеи. Карагандинский фармкомплекс - это современное, инновационное биотехнологическое предприятие. Здесь установлено новейшее оборудование и имеется квалифицированный персонал - производство отвечает международным стандартам, благодаря чему производство российской вакцины удалось наладить в рекордно короткие сроки.

Всего в стране будет произведено не менее двух млн доз вакцины "Спутник V", отметили в РФПИ. "Развертывание полномасштабного выпуска "Спутника V" в Казахстане приближает выполнение нашей общей задачи - обеспечения достаточного количества безопасной и эффективной вакцины", - отметил Дмитриев.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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