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21.12.2020 20:02
Рубрика: Экономика

Цифра под ключ

Электросети умнеют с каждым годом
Текст: Анастасия Павлова
Российская газета - Спецвыпуск № 288(8342)
Российская Федерация поднялась с 188-го на 7-е место в рейтинге Doing Business Всемирного банка по показателю "Подключение к системе электроснабжения" всего за семь лет.
Цифровизация сетей поможет снизить потери электроэнергии при передаче и лучше контролировать неплатежи. Фото: РИА Новости www.ria.ru Цифровизация сетей поможет снизить потери электроэнергии при передаче и лучше контролировать неплатежи. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Цифровизация сетей поможет снизить потери электроэнергии при передаче и лучше контролировать неплатежи. Фото: РИА Новости www.ria.ru

С 2013 по 2019 год благодаря программе привлечения инвестиций в электросети "пришло" 2,6 триллиона рублей. Количество процедур, необходимых для подключения к сетям, сократилось с 10 до 2, а срок подключения - с 281 до 41 дня. Стоимость технологического присоединения снизилась в 164 раза (с 5,6 миллиона рублей в 2012 году до 34 тысяч в 2019 году).

Фото: КРОК
Компания КРОК помогает энергокомпаниям с помощью ИТ-инструментов

Дальше российские сети должны стать цифровыми, а значит, "умными". Планируется на разных уровнях управления внедрить цифровые технологии и платформенные решения, широко использовать технологии анализа данных и искусственный интеллект. И самое интересное: произойдет трансформация потребителей из пассивных в активных пользователей услуг, которые будут управлять энергопотреблением в режиме реального времени.

До конца 2030 года "Россети" внедрят 18,1 миллиона "умных счетчиков". С 1 июля 2020 года группа приступила к реализации закона № 522-ФЗ о развитии интеллектуальных систем учета электроэнергии. Закон освобождает потребителей от обязанности покупать счетчики и оплачивать их установку. Теперь это зона ответственности сетевых компаний и гарантирующих поставщиков.

"Помимо базовой функции учета электроэнергии, "умные счетчики" делают прозрачным путь электроэнергии от генерации до потребителя", - говорит Александр Полуэктов, руководитель направления "Программное обеспечение и консалтинг в области электроэнергетики" "Сименс" в России.

Умные сети должны сами восстанавливаться после сбоев и защищаться от киберугроз, подстраиваться под потребителей, быть доступными новым пользователям

По словам эксперта, такая прозрачность позволяет точечно работать над техническими и коммерческими потерями, перейти к управлению спросом на электроэнергию на уровне 220 В, анализировать большие массивы данных. "Умный счетчик" - это источник информации об аварийном отключении и здесь сокращаются капитальные затраты на оборудование телемеханики.

Электросетевые компании занимаются распределением энергии, и понятно, что линии электропередачи охватывают большие территории. Поэтому востребованы такие цифровые решения, как ситуационные центры, полностью цифровые диспетчерские центры и РЭС (районы электрических сетей). Все это повышает наблюдаемость и управляемость сетевой инфраструктурой.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Как "Электронный дом" помогает москвичам решать проблемы их многоэтажек

По данным Минэнерго России, среднее время обесточивания потребителей в целом по стране уже снизилось на 30 минут и составляет 1 час, а отключения потребителей происходят на 40 процентов реже.

"Сегодня активно внедряются риск-ориентированные модели по управлению сетями. В их основе - технологии искусственного интеллекта", - говорит Алексей Борисов, директор по отраслевым решениям компании КРОК в энергетике.

К концу этого года в "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" планируется создать 17 цифровых РЭС. В "Россети Янтарь" будет завершено 16 проектов. "Россети Северо-Запад" введет в работу еще один цифровой РЭС. Общее число цифровых РЭС в группе "Россети" вырастет до 38 с учетом реализованных ранее "пилотов".

К 2030 году все РЭС должны стать цифровыми. Это означает, что они будут управляться с минимальным участием человека, а оперативное состояние основных единиц оборудования и участков сети 0,4-20 кВ можно будет наблюдать из Центров управления сетями (ЦУС).

К 2023 году во всех округах Москвы будут сформированы цифровые районы электрических сетей. Их главные отличия: высокий уровень управляемости, надежности и более дешевая эксплуатация. Первые цифровые РЭС созданы в Северо-Западном административном округе столицы. Сетевые объекты оснащены оборудованием и датчиками, благодаря которым технологические нарушения выявляются автоматически, а диспетчеры получают точную информацию о месте любого инцидента и его масштабах в режиме реального времени, имеют доступ к данным о качестве электроэнергии, работе устройств релейной защиты и другой информации.

Цифровая трансформация превратит потребителей в активных пользователей услуг, которые будут управлять энергопотреблением в режиме онлайн

"Хороший пример цифровизации - это "Цифровой РЭС - Янтарьэнерго". Они установили реклоузеры в двух районах электрических сетей, модернизировали ячейки в центрах питания. Установили цифровые приборы учета у 100 процентов потребителей. Одна эта мера помогла в борьбе с воровством энергии и снижением коммерческих потерь с 23 до 13 процентов. Среднее время восстановления электроснабжения потребителей снизилось с 5,5 часа до 1 часа", - рассказывает Павел Растопшин, управляющий директор "Цифры".

В России уже сформированы кластеры для отработки Smart Grid (интеллектуальные сети). Пока технология интенсивно развивается в США, Дании, Швеции, Испании, Великобритании, Китае. "Единого определения этой технологии пока нет, существует только ряд требований, которым сеть должна отвечать", - говорит Павел Растопшин. Считается, что умные сети должны самовосстанавливаться после сбоев, подстраиваться под нужды потребителей, быть доступными новым пользователям, уметь защищаться от киберугроз. Все это должно быть экологично.

Фото: ООО "Системы накопления энергии"
Технологии накопления энергии помогут изменить подход к электроснабжению

По мнению экспертов, Россия пока отстает от мировых лидеров в развитии "умных" сетей. Например, возможность участия потребителей в генерации электрической энергии вряд ли будет предусмотрена в ближайшем будущем. Но это во многом связано с низким процентом "зеленой" генерации в стране.

А всего более 2,6 миллиона километров линий электропередачи, около 600 тысячам подстанций и более 250 тысяч рабочих мест предстоит стать "цифровыми". Только на развитие интеллектуальной системы учета до 2030 года направят более 380 миллиардов рублей.

Экономика Отрасли Энергетика

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