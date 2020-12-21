Российская Федерация поднялась с 188-го на 7-е место в рейтинге Doing Business Всемирного банка по показателю "Подключение к системе электроснабжения" всего за семь лет.

С 2013 по 2019 год благодаря программе привлечения инвестиций в электросети "пришло" 2,6 триллиона рублей. Количество процедур, необходимых для подключения к сетям, сократилось с 10 до 2, а срок подключения - с 281 до 41 дня. Стоимость технологического присоединения снизилась в 164 раза (с 5,6 миллиона рублей в 2012 году до 34 тысяч в 2019 году).

Дальше российские сети должны стать цифровыми, а значит, "умными". Планируется на разных уровнях управления внедрить цифровые технологии и платформенные решения, широко использовать технологии анализа данных и искусственный интеллект. И самое интересное: произойдет трансформация потребителей из пассивных в активных пользователей услуг, которые будут управлять энергопотреблением в режиме реального времени.

До конца 2030 года "Россети" внедрят 18,1 миллиона "умных счетчиков". С 1 июля 2020 года группа приступила к реализации закона № 522-ФЗ о развитии интеллектуальных систем учета электроэнергии. Закон освобождает потребителей от обязанности покупать счетчики и оплачивать их установку. Теперь это зона ответственности сетевых компаний и гарантирующих поставщиков.

"Помимо базовой функции учета электроэнергии, "умные счетчики" делают прозрачным путь электроэнергии от генерации до потребителя", - говорит Александр Полуэктов, руководитель направления "Программное обеспечение и консалтинг в области электроэнергетики" "Сименс" в России.

Умные сети должны сами восстанавливаться после сбоев и защищаться от киберугроз, подстраиваться под потребителей, быть доступными новым пользователям

По словам эксперта, такая прозрачность позволяет точечно работать над техническими и коммерческими потерями, перейти к управлению спросом на электроэнергию на уровне 220 В, анализировать большие массивы данных. "Умный счетчик" - это источник информации об аварийном отключении и здесь сокращаются капитальные затраты на оборудование телемеханики.

Электросетевые компании занимаются распределением энергии, и понятно, что линии электропередачи охватывают большие территории. Поэтому востребованы такие цифровые решения, как ситуационные центры, полностью цифровые диспетчерские центры и РЭС (районы электрических сетей). Все это повышает наблюдаемость и управляемость сетевой инфраструктурой.

По данным Минэнерго России, среднее время обесточивания потребителей в целом по стране уже снизилось на 30 минут и составляет 1 час, а отключения потребителей происходят на 40 процентов реже.

"Сегодня активно внедряются риск-ориентированные модели по управлению сетями. В их основе - технологии искусственного интеллекта", - говорит Алексей Борисов, директор по отраслевым решениям компании КРОК в энергетике.

К концу этого года в "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" планируется создать 17 цифровых РЭС. В "Россети Янтарь" будет завершено 16 проектов. "Россети Северо-Запад" введет в работу еще один цифровой РЭС. Общее число цифровых РЭС в группе "Россети" вырастет до 38 с учетом реализованных ранее "пилотов".

К 2030 году все РЭС должны стать цифровыми. Это означает, что они будут управляться с минимальным участием человека, а оперативное состояние основных единиц оборудования и участков сети 0,4-20 кВ можно будет наблюдать из Центров управления сетями (ЦУС).

К 2023 году во всех округах Москвы будут сформированы цифровые районы электрических сетей. Их главные отличия: высокий уровень управляемости, надежности и более дешевая эксплуатация. Первые цифровые РЭС созданы в Северо-Западном административном округе столицы. Сетевые объекты оснащены оборудованием и датчиками, благодаря которым технологические нарушения выявляются автоматически, а диспетчеры получают точную информацию о месте любого инцидента и его масштабах в режиме реального времени, имеют доступ к данным о качестве электроэнергии, работе устройств релейной защиты и другой информации.

Цифровая трансформация превратит потребителей в активных пользователей услуг, которые будут управлять энергопотреблением в режиме онлайн

"Хороший пример цифровизации - это "Цифровой РЭС - Янтарьэнерго". Они установили реклоузеры в двух районах электрических сетей, модернизировали ячейки в центрах питания. Установили цифровые приборы учета у 100 процентов потребителей. Одна эта мера помогла в борьбе с воровством энергии и снижением коммерческих потерь с 23 до 13 процентов. Среднее время восстановления электроснабжения потребителей снизилось с 5,5 часа до 1 часа", - рассказывает Павел Растопшин, управляющий директор "Цифры".

В России уже сформированы кластеры для отработки Smart Grid (интеллектуальные сети). Пока технология интенсивно развивается в США, Дании, Швеции, Испании, Великобритании, Китае. "Единого определения этой технологии пока нет, существует только ряд требований, которым сеть должна отвечать", - говорит Павел Растопшин. Считается, что умные сети должны самовосстанавливаться после сбоев, подстраиваться под нужды потребителей, быть доступными новым пользователям, уметь защищаться от киберугроз. Все это должно быть экологично.

По мнению экспертов, Россия пока отстает от мировых лидеров в развитии "умных" сетей. Например, возможность участия потребителей в генерации электрической энергии вряд ли будет предусмотрена в ближайшем будущем. Но это во многом связано с низким процентом "зеленой" генерации в стране.

А всего более 2,6 миллиона километров линий электропередачи, около 600 тысячам подстанций и более 250 тысяч рабочих мест предстоит стать "цифровыми". Только на развитие интеллектуальной системы учета до 2030 года направят более 380 миллиардов рублей.