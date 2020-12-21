Ростуризм указал уровень снижения объема внутреннего турпотока в 2020 году

Объем внутреннего турпотока в этом году составит 60% от прежних показателей, сообщила в руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"По нашим оценкам, по итогам года внутренний турпоток восстановится примерно на 60%", - сказала Догузова в интервью газете "Коммерсант". Она пояснила, что это будет возможно благодаря старту турсезона с 1 июля. При этом, ситуация зависит от регионов. Например, курортные территории пользовались спросом и потеряют в 2020 году не более 10-15% доходов.

Догузова также отметила, что по темпам восстановления оборотов внутреннего туризма Россия вошла в тройку лидеров среди стран G20 после Италии и Франции.

Ранее эксперты прогнозировали снижение внутреннего турпотока в России на 30-40%.