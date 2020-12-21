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21.12.2020 14:00
Рубрика: Экономика

Рынок лесовосстановления вырастет до десятков млрд рублей в год

Текст: Алексей Дуэль
Объем рынка лесовосстановления в России может достигнуть нескольких десятков миллиардов рублей в год. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал замглавы Рослесхоза Иван Советников.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ранее правительство России сообщило о подготовке законопроекта, согласно которому лесничества смогут выполнять платные заказы компаний на проведение лесовосстановительных работ. Речь идет в первую очередь тех случаях, когда недропользователи или строители для своих нужд вырубают участок леса и, по закону, обязаны высадить деревья на участке такой же площади в другом месте.

Фото: iStock
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"На самом деле лесовосстановительные работы у лесничеств заказывали и раньше, но там были сложности, в том числе с питомниками, которые надо было где-то размещать, - объяснил Иван Советников. - Теперь эта проблема будет устранена. Но это мы говорим про компенсационное лесовосстановление, когда при добыче нефти или прокладке дороги компания вырубает гектар леса, тот же гектар она обязана высадить в другом месте. Есть еще и второй очень перспективный рынок - лесовосстановление в рамках борьбы за углеродную нейтральность".

Замглавы Рослесхоза считает, что за счет высадки деревьев - поглотителей углекислого газа компании, владеющие "грязным" производством, могут обнулить свой углеродный след, тем самым проявить не только социальную ответственность и заботу о своей репутации, но и получить доступ к выгодным инструментам финансирования, а также добиться снижения фискальных платежей.

"Несколько компаний уже заключили с Рослесхозом договоры на такое лесовосстановление, - добавил Иван Советников. - Мы на это направление очень рассчитываем, я считаю, что этот рынок сильно недооценен".

Полностью интервью с Иваном Советниковым читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз

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