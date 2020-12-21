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Samsung привез в Россию необычную зарядку за 3500 рублей. Она убивает микробы

Текст:   Антон Благовещенский
21.12.2020,  
13:08
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung начала продажи в России зарядки-стерилизатора, которая обеспечивает дезинфекцию смартфона ультрафиолетовым излучением, попутно заряжая его беспроводным способом.

Фото: Samsung

Девайс стоимостью 3490 рублей уничтожает до 99 процентов бактерий и микробов, включая золотистый стафилококк и кишечную палочку. Помимо смартфона, дезинфицировать можно очки или наушники. Две ультрафиолетовые лампы расположены сверху и снизу.

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Процесс дезинфекции активируется нажатием кнопки и длится десять минут, при этом зарядка не прекращается вместе с отключением ультрафиолетовых ламп.

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