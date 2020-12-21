Компания Samsung начала продажи в России зарядки-стерилизатора, которая обеспечивает дезинфекцию смартфона ультрафиолетовым излучением, попутно заряжая его беспроводным способом.

Фото: Samsung

Девайс стоимостью 3490 рублей уничтожает до 99 процентов бактерий и микробов, включая золотистый стафилококк и кишечную палочку. Помимо смартфона, дезинфицировать можно очки или наушники. Две ультрафиолетовые лампы расположены сверху и снизу.

Процесс дезинфекции активируется нажатием кнопки и длится десять минут, при этом зарядка не прекращается вместе с отключением ультрафиолетовых ламп.