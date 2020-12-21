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Samsung удалил насмешки над Apple. И вот почему

Текст:   Виктория Чернышева
21.12.2020,  
15:32
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Apple удивила и расстроила многих пользователей тем, что в комплекте с iPhone 12 не оказалось наушников и адаптера питания. Это решение стало поводом для высмеивания, чем воспользовались некоторые конкуренты, в частности, Samsung.

Однако, как уточняет портал Gizchina, корейская компания удалила шутки про "недокомплект" в "яблочных" смартфонов со своей странице в Facebook. Это дало повод полагать, что в Samsung решили пойти по стопам Apple и, возможно, выпустить новый флагман - Galaxy S21 - также без аксессуаров.

Samsung не будет "убивать" популярные смартфоны

Хотя прежде инсайдеры ожидали, что компания сосредоточится на технологических моментах. Например, оснастит Galaxy S21 дисплеем с частотой 120 Гц.

Новая линейка от Samsung будет включать три модели - Galaxy S21, Galaxy S21 + и Galaxy S21 Ultra. Все они получат безрамочные дисплеи: S21 и S21 + плоские, а S21 Ultra - изогнутый. Работать гаджеты будут на новом чипе Snapdragon 888 (Exynos 2100).

Презентация флагманов ожидается 14 января.

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