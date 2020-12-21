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Samsung выпустит самый бюджетный 5G-смартфон

Текст:   Виктория Чернышева
21.12.2020,  
16:06
Фото: samsung.com Фото: samsung.com
Фото: samsung.com

Samsung готовит к выпуску два недорогих смартфона с поддержкой 5G. Один из них, скорее всего, станет самым бюджетным вариантом на рынке.

В начале 2021 года на рынке должен появиться Galaxy A32 5G, стоимость которого составит около 365 долларов. Как отмечает Gizmochina, новинка получит процессор MediaTek Dimensity 720, дисплей с вырезом под камеру по центру и основную квадрокамеру.

Во второй половине года корейская компания планирует выпустить Galaxy A22 5G. Эксперты утверждают, что гаджет будет самым доступным по цене смартфоном, работающим в сетях 5G - его ориентировочная стоимость 185 долларов.

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Такая цена позволит новинке конкурировать с недорогими 5G-смартфонами от китайских брендов - Huawei, Xiaomi, OPPO и Vivo.

Подробностей о  "начинке" нового бюджетного смартфона пока нет.

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