Сборная Норвегии выиграла чемпионат Европы по гандболу-2020, который проходил в Дании. В финальном матче в городе Хернинге норвежки одолели команду Франции 22:20. Третье место у команды Хорватии.

Таким образом, француженкам не удалось защитить титул лучших в Старом Свете, который они впервые в своей истории завоевали на домашнем Евро-2018. Интересно, что Норвегия тогда финишировала пятой.

Еще один любопытный факт: вместе с Данией минувший чемпионат Европы должна была провести... Норвегия, но отказалась из-за сложной ситуации с коронавирусом. Как видим, норвежским гандболисткам это не помешало добиться результата.

Кстати, к финалу имели непосредственное отношение наши соотечественницы: на матче работали арбитры из России Виктория Алпаидзе и Татьяна Березкина. Что касается российской сборной, на чемпионате Европы она довольствовалась пятым местом.