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21.12.2020 05:10
Рубрика: В мире

Сенат США одобрил новый пакет помощи в связи с COVID-19

Демократы и республиканцы в сенате США смогли договориться и согласовали дополнительный пакет помощи американцам в связи с пандемией коронавируса.

Фото: EPA-EFE/Bryan R. Smith
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На стимулирование экономики будет выделено почти 900 миллиардов долларов. Деньги направят на пособия по безработице, прямые выплаты ряду категорий граждан. Кроме того, материально будут поддержаны бизнес, школы, поставщики медицинских услуг, а также арендаторы, столкнувшиеся с угрозой выселения из-за неспособности оплачивать счета.

Ранее на подобную помощь из бюджета США было направлено свыше шести триллионов долларов, напоминает газета The Wall Street Journal.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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