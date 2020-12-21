Сенат США одобрил новый пакет помощи в связи с COVID-19

Демократы и республиканцы в сенате США смогли договориться и согласовали дополнительный пакет помощи американцам в связи с пандемией коронавируса.

На стимулирование экономики будет выделено почти 900 миллиардов долларов. Деньги направят на пособия по безработице, прямые выплаты ряду категорий граждан. Кроме того, материально будут поддержаны бизнес, школы, поставщики медицинских услуг, а также арендаторы, столкнувшиеся с угрозой выселения из-за неспособности оплачивать счета.

Ранее на подобную помощь из бюджета США было направлено свыше шести триллионов долларов, напоминает газета The Wall Street Journal.