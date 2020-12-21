Школьники получат аналог популярного видеосервиса для занятий на "удаленке"

Mail.ru Group и "Ростелеком" сообщили, что совместно разработали платформу для видеозвонков, обучения и коммуникации для школьников и рассчитывают участвовать в правительственном эксперименте по внедрению подобных сервисов в российских школах.

Новый сервис получил название "Сферум". Уже в первом квартале 2021 года компании-партнеры Mail.ru Group и "Ростелеком" намерены запустить эту платформу для обучения и общения школьников. Предварительное тестирование "Сферума" планируется провести в 15 регионах России. Он будет доступен на десктопных устройствах и через мобильное приложение для проведения групповых видеоконференций до 100 участников, каждый из которых сможет виртуально "поднимать руку" или включать демонстрацию экрана.

По функционалу сервис немного похож на американский Zoom, популярность которого резко подскочила после введения локдауна в связи с пандемией коронавируса, но функционал отечественного продукта будет шире. Кроме того, для использования в школах продукт Mail.ru Group и "Ростелекома" будет облегчен, поскольку оригинальный зарубежный сервис допускает участие в одной видеоконференции до 1 тыс. абонентов.

Зарегистрироваться в "Сферуме" можно будет через учетную запись VK Connect (Mail.ru Group является владельцем соцсети "ВКонтакте") или портал "Госуслуги", оператором которого является "Ростелеком". Но для работы в "Сферуме" будет использоваться отдельный профиль - учителя и одноклассники не смогут увидеть страницу пользователя "ВКонтакте". Еще один "плюс" нового видеосервиса: школы или преподаватели смогут, помимо видеоконференций, создавать с его помощью закрытые сообщества и чаты, чтобы приглашать в них родителей и учеников.

Также заявлено, что новый сервис будет интегрирован с платформой "Моя школа" от Министерства просвещения, что должно обеспечить пользователям доступ к верифицированным учебным материалам.