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21.12.2020 16:00
Рубрика: Власть

Шойгу предложил увеличить фонд денежного довольствия военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов
На состоявшемся в понедельник, 21 декабря заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением увеличить в 2021 году фонд денежного довольствия военнослужащих.
Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

"В течение пяти лет из-за отсутствия индексации образовался дефицит средств для выплаты денежного довольствия, который требует ежегодного перераспределения финансов с других видов расходов", - доложил Верховному главнокомандующему министр. По его словам, для того, чтобы не допустить снижения выплат военнослужащим, следовало бы рассмотреть возможность увеличения фонда денежного довольствия в будущем году.

Фото: kremlin.ru
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Многое для поддержки военных в этом смысле делалось и делается. Шойгу напомнил, что в 2020-м денежное довольствие военных проиндексировали на 3 процента. С июля была введена надбавка отдельным категориям военнослужащих, затронувшая более 45 тыс. человек - в среднем они получили ежемесячную прибавку в 23 тыс. рублей. Кроме того, в этом году жильем были обеспечены свыше 111 тыс. военнослужащих, а еще 35 тыс. человек получили служебную жилплощадь.

Шойгу также напомнил, что в июне 2019 ода президент поддержал предложение минобороны повысить размер денежной компенсации за поднаем жилья рядовыми и сержантам контрактной службы. Это решение существенно увеличило приток людей в военные профи. Их количество растет во всех видах и родах войск Вооруженных сил России. "По численности они почти в два раза превышают призывников", - сообщил Шойгу.

В то же время, министр обороны не скрывал, что темпы профессионализации Вооруженных сил по ряду специальностей могли быть выше. По словам Шойгу, сегодня дефицит таких контрактников составляет 6 процентов от расчетно -необходимой численности. "К исходу 2022 года он может вырасти до 14 процентов при отсутствии надлежащего финансирования. Данный вопрос прорабатывается правительством Российской Федерации", - сказал глава военного ведомства РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Все о выплатах военнослужащим

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