СМИ: Прилетевших в Европу из Британии не выпускают из аэропортов

Власти ряда европейских стран приостановили авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Пассажиров рейсов, уже успевших приземлиться, не выпускают из аэропортов из страха, что они разнесут вирус. Об одной такой истории рассказывает немецкая Bild.

По данным газеты, в аэропорту Ганновера застряли 63 пассажира. Они прибыли в Германию еще в воскресенье, а теперь ждут результатов тестов, которые у них взяли сразу после приземления. Как ожидается, они станут известны в течение понедельника. Для смягчения неудобств путешественникам предоставили раскладушки.

Примечательно, что среди этих пассажиров не только британцы, но граждане Германии. Одна немка даже разметила в социальных сетях видео с призывом помочь ей выбраться из аэропорта.

Пилот другого рейса, следовавшего в Штутгарт еще в лондонском Хитроу предупредил пассажиров, что все, у кого нет немецкого паспорта, должны будут после приземления провести некоторое время в карантине, пока не станут известны результаты тестов на коронавирус. В то же время он сообщил, что свободных номеров в отелях при аэропорту уже нет. Вместо этого их разместят в отдельной зоне, где установят кровати. В связи с этим он посоветовал тем, у кого есть такая возможность, отказаться от поездки.

По данным немецких СМИ, в аэропортах с прибывающими пассажирами работают сотрудники, одетые в защитные костюмы.