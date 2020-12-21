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21.12.2020 20:27
Рубрика: Общество

Информация к запрещению

Социальные сети законодательно обяжут блокировать противоправный контент
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
В российском законодательстве появится определение "социальная сеть". Такую поправку в закон 2017 года о регулировании социальных сетей предложили депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Поправку одобрили в понедельник на заседании думского Комитета по информационной политике.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новый законопроект предполагает, что у соцсетей появится четко регламентированное определение - это сайт, информационная система или программа в сети Интернет, которые используются для распространения информации через персональные страницы (более четкое определение содержится в законопроекте). Доступ к такой соцсети должен составлять более 500 тысяч пользователей сети, находящихся на территории России.

Фото: Сергей Михеев
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Ранее депутаты внесли в законопроект другие поправки, которые обяжут соцсети мониторить размещенный в них контент, выявлять и блокировать такую противоправную информацию, как детская порнография, способы изготовления наркотиков и совершения самоубийства, рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. С каждым годом объем вредоносной информации в соцсетях растет: если в 2017 году было выявлено 104 тысячи фактов ее распространения, то в 2017 году - 119 тысяч, приводят статистику в Роскомнадзоре. По итогам 2020 года этот уровень может быть превышен. В ведомстве приводят в пример получивший в последнее время распространение треш-стриминг, когда в прямом эфире блогеры принимают запрещенные вещества и избивают друг друга. "Его нужно выявлять и блокировать сразу, в онлайне. Это возможно только силами соцсетей", - говорят в пресс-службе Роскомнадзора.

Если соцсеть не сможет самостоятельно оценить, является ли информация запрещенной, то должна будет направить ее для принятия решения в Роскомнадзор. Соцсети и сейчас ведут работу по удалению неприемлемой информации: большая часть запрещенного контента удаляется. "У самих соцсетей, как правило, уже есть правила, запрещающие противоправный контент, - говорит Хинштейн. - Теперь пришло время закрепить это на законодательном уровне и сделать работу более системной".

Роскомнадзор наделят полномочиями по ведению реестра социальных сетей. "Мы не устанавливаем никаких дополнительных требований к тем соцсетям, которые будут включены в реестр, - поясняет Хинштейн. - Если включение в реестр организаторов распространения информации влечет за собой передачу ключей шифрования, то здесь об этом речи не идет".

Общество СМИ и соцсети Законопроекты и комментарии

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