Соцсети могут обязать выявлять и блокировать незаконный контент

Как сообщает ТАСС, поправки были внесены ко второму чтению законопроекта 2017 года о регулировании социальных сетей.
Предлагается ввести определение "социальная сеть". Один из признаков - доступ к такому сайту в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей сети интернет, находящихся на территории РФ.
Уточняется, что Роскомнадзор будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр.
С 1 февраля такие ресурсы, согласно поправке, должны самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Речь идет о:
- материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних и пропаганде порнографии;
- информации, склоняющей детей к совершению опасных незаконных действий";
- пропаганде культа насилия и жестокости;
- данных о способах изготовления и использования наркотиков;
- информации способах совершения самоубийства и призывах к нему;
- рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;
- информации, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти;
- призывах к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.
Если владелец социальной сети не может самостоятельно оценить противоправность контента, он направляет информацию в Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке.
Владельцы соцсетей, кроме того, обязаны не допускать их использования в целях разглашения гостайны, а также материалов, содержащих нецензурную брань.
Лица, права и законные интересы которых были нарушены владельцем социальной сети, смогут обжаловать его решения в судебном порядке. В том числе подать иск о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.