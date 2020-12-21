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21.12.2020 10:24
Рубрика: Общество

Соцсети могут обязать выявлять и блокировать незаконный контент

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесены поправки о регулировании соцсетей. В случае их принятия с 1 февраля соцсети должны будут самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Кроме того, предлагается ввести реестр соцсетей. Авторами изменений выступили глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает ТАСС, поправки были внесены ко второму чтению законопроекта 2017 года о регулировании социальных сетей.

Фото: Reuters
Данные из соцсетей становятся ключевыми доказательствами в судебных спорах

Предлагается ввести определение "социальная сеть". Один из признаков - доступ к такому сайту в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей сети интернет, находящихся на территории РФ.

Уточняется, что Роскомнадзор будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр.

С 1 февраля такие ресурсы, согласно поправке, должны самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Речь идет о:

- материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних и пропаганде порнографии;

- информации, склоняющей детей к совершению опасных незаконных действий";

- пропаганде культа насилия и жестокости;

- данных о способах изготовления и использования наркотиков;

- информации способах совершения самоубийства и призывах к нему;

- рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;

- информации, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти;

- призывах к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Если владелец социальной сети не может самостоятельно оценить противоправность контента, он направляет информацию в Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке.

Фото: GettyImages
Должна ли корпоративная этика регулировать соцсети сотрудников

Владельцы соцсетей, кроме того, обязаны не допускать их использования в целях разглашения гостайны, а также материалов, содержащих нецензурную брань.

Лица, права и законные интересы которых были нарушены владельцем социальной сети, смогут обжаловать его решения в судебном порядке. В том числе подать иск о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.

Общество СМИ и соцсети Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Правительство Минцифры Роскомнадзор

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