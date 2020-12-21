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Стала известна причина смерти создателя "Ну, погоди!" Курляндского

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    21.12.2020, 16:34
Текст:   Олег Усков
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости

Советский писатель, драматург, один из создателей "Ну, погоди!" Александр Курляндский, умерший сегодня утром на 83-м году жизни, скончался от рака.

Об этом сообщает канал 360 со ссылкой на свой источник. Отмечено, что коронавирусной инфекции у Александра Ефимовича выявлено не было.

Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве в семье инженеров-связистов. В мультипликации дебютировал с "нулевым" выпуском "Ну, погоди!" в 1968-м.

Также придумал Великолепного Гошу (приключения персонажа растянулись на десять серий), блудного попугая, несколько сюжетов для "Ералаша".

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