Стала известна причина смерти создателя "Ну, погоди!" Курляндского

Советский писатель, драматург, один из создателей "Ну, погоди!" Александр Курляндский, умерший сегодня утром на 83-м году жизни, скончался от рака.

Об этом сообщает канал 360 со ссылкой на свой источник. Отмечено, что коронавирусной инфекции у Александра Ефимовича выявлено не было.

Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве в семье инженеров-связистов. В мультипликации дебютировал с "нулевым" выпуском "Ну, погоди!" в 1968-м.

Также придумал Великолепного Гошу (приключения персонажа растянулись на десять серий), блудного попугая, несколько сюжетов для "Ералаша".