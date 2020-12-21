Мумии обезьян доказали существование "страны изобилия"

Обнаруженные в древнеегипетских храмах и гробницах мумии павианов приблизили археологов к разгадке местонахождения затерянной земли Пунт. На протяжении тысячи лет она была основным торговым партнером египтян, являясь источником предметов роскоши: благовоний, золота, мирры и живых плащеносных павианов (Papio hamadryas), считавшихся воплощением Тота - бога мудрости и знаний.

За количество ценностей земля Пунт называлась "страной изобилия" или "царством богов". Ее территория до сих пор точно не установлена, поскольку ученым не удалось обнаружить физических следов ее существования. Однако, по сохранившимся документам хорошо известно, что это государство было значимым торговым центром и сыграло важную роль в развитии так называемого морского шелкового пути. Ряд историков считают, что отношения Древнего Египта и земли Пунт стали началом экономической глобализации.

- Морское сообщение между двумя суверенными образованиями было важной вехой в истории человечества, потому что оно стимулировало развитие морских технологий. Торговля предметами роскоши, включая ручных обезьян, была двигателем первых морских инноваций, - рассказал ведущий автор исследования, антрополог из Дартмутского колледжа Натаниэль Дж. Домини.

Предположительно, "страна изобилия" располагалась в южной части Красного моря, в регионе, где находятся современные Эфиопия, Эритрея, Сомали и Йемен. Еще одним доказательством данной гипотезы стал результат изотопного анализа мумий приматов.

В частности, исследователи изучили в сохранившихся тканях составы кислорода и стронция - они меняются в зависимости от географического положения. Полученные данные показали, что павианы, жившие в период Нового царства (1550-1069 до н.э.), были привезены в Древний Египет как раз с территории современных Эритреи, Эфиопии или Сомали, что совпадает с предполагаемым расположением земли Пунт.

Над загадкой "страны изобилия" археологи бьются уже более 150 лет. По словам ученых, в случае, если ее удастся обнаружить, раскопки принесут огромное количество ценных артефактов и приведут к исторически значимым открытиям.