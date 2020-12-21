Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча за поведение во время гостевого матча 18-го тура РПЛ против "Сочи" (0:1). Кроме того, специалист оштрафован на 50 тысяч рублей. Таков вердикт Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, заседание которого состоялось накануне.

Напомним, во время матча Тедеско показал жест "шелест купюр" в адрес скамейки "Сочи", а в подтрибунном помещении у Доменико случился конфликт с тренером вратарей хозяев Дмитрием Бородиным, которого после Тедеско обвинил в национализме.

К слову, Бородин тоже понес наказание, но только денежное. За неэтичные высказывания он также заплатит 50 тысяч рублей. Игрок "Сочи" Жоаозиньо, которые, по версии "Спартака", ударил помощника Тедеско Андреса Хинкеля в подтрибунном помещении, остался без санкций.