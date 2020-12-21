Тедеско отстранен на три матча за поведение

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско решением КДК РФС дисквалифицирован на три матча чемпионата России за поведение в матче против футбольного клуба "Сочи".

В понедельник состоялось перенесенной заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, на котором были рассмотрены инциденты на матче 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак".

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско получил трехматчевую дисквалификацию и оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает "Чемпионат".

Во время матча наставник красно-белых позволил себе жест "шелест купюр", после встречи пожаловался на оскорбление со стороны тренера вратарей сочинского клуба Дмитрия Бородина, которого он обвинил в расизме.

Бородин по итогам заседания был оштрафован на 50 тысяч рублей, а полузащитник Жоаозиньо, которого обвиняли в нанесении удара помощнику главного тренера "Спартака", признан невиновным.

Решение КДК РФС, по всей видимости, лишь ускорит уход Тедеско из клуба. Ранее он заявил, что не продлит контракт с клубом, который истекает в конце мая 2021 года.