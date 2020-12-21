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21.12.2020 20:36
Рубрика: В мире

Охота на героев

Польские власти беспощадно уничтожают историю своей страны
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
Жители польского города Демблин, военные летчики и даже первый польский космонавт Мирослав Гермашевский пытаются спасти улицу имени генерала Юзефа Ковальского от переименования. Для простых поляков Ковальский - герой и легенда польской авиации, а для политиков от истории - один из символов коммунизма, приговоренных к забвению.
Жители города Демблин хотят спасти от политиков улицу генерала Ковальского и память о нем. Фото: twitter.com/tvn24 Жители города Демблин хотят спасти от политиков улицу генерала Ковальского и память о нем. Фото: twitter.com/tvn24
Жители города Демблин хотят спасти от политиков улицу генерала Ковальского и память о нем. Фото: twitter.com/tvn24

С момента прихода к власти в Польше правоконсервативной партии "Право и справедливость" прошло всего пять лет, а история послевоенных десятилетий уже практически полностью переписана как в книгах и учебниках, так и на улицах польских городов. Полвека существования социалистической Польши пытаются предать забвению, существование в ней трех миллионов поляков - членов партии стыдливо замалчивают. Люди, восстанавливавшие страну после Второй Мировой войны, объявлены коллаборантами, и память о них планомерно уничтожается.

Фото: Александр Капустянский / РИА Новости
Документы СВР: Британия начала искажать историю Второй мировой еще весной 1945 года

В 2016 году в Польше был принят закон, запрещающий называть улицы, школы, больницы в честь героев или событий, прославляющих коммунизм, а также предполагающий смену уже существующих названий, подпадающих под эти критерии. В 2017-м его действие расширили на памятники, обелиски, бюсты, мемориальные доски и так далее. Этот документ предписывал местным властям направить в польский государственный "Институт национальной памяти" списки объектов, которые можно назвать пропагандирующими коммунизм. В случае если экспертам этой организации, которую многие поляки называют исторической инквизицией, покажется, что какие-то из перечисленных названий и объектов "прославляют коммунизм", они должны быть переименованы или снесены. Первым делом администрации польских городов избавились от названий и объектов, которые связаны с Красной армией, освобождавшей Польшу от фашизма. Когда с этим было покончено, они взялись за поляков, вся вина которых заключается в том, что они жили и работали в "неправильное", с точки зрения правоконсервативных псевдоисториков, время. Так год назад в Билгорае в юго-восточной части страны был снесен памятник государственному деятелю времен ПНР Йозефу Дехнику, благодаря которому этот город стал одним из промышленных центров региона. Не помогли письма жителей окружному воеводе, не помогли призывы городских властей и даже то, что невозможно было найти в Билгорае фирму, которая согласилась бы снести памятник отцу города.

Тогда региональное издание Dziennik Wschodni сообщало, что на рассмотрении в Институте национальной памяти находятся десятки таких имен, которые для маленьких городов являются очень важной частью истории, а для варшавских экспертов - идейными врагами, которым не место в названиях улиц, школ и больниц. Одним из них стал генерал авиации Йозеф Ковальский, улица которого в городе Демблин должна быть переименована потому, что он был коммунистом и пилотом Войска Польского в социалистической Польше. За генерала вступился весь город, включая мэра Беату Седлецкую. "Генерал Ковальский - это легендарная личность. Это человек, которого здесь все очень уважают. Его имя ни у кого не ассоциируется с партией рабочих или какими-то политическими взглядами. Это просто заслуженный человек, бывший комендант школы авиации, которого все жители знали только с хорошей стороны. Мнение рядовых демблинцев и членов городского совета совершенно однозначное: мы не согласны на переименование и сообщим об этом воеводе", - цитирует ее Dziennik Wschodni. Глава городского совета Мачей Крыговски также не скрывает возмущения: "Это был человек, которому Демблин обязан очень многим. Это благодаря ему здесь возник новый район, школа, бассейн. Ведь это почетный житель города, бывший депутат! Вся авиационная общественность придерживается мнения, что это неправильно! Жители города возмущены. Мы с такими изменениями не согласимся". Однако закон позволяет воеводе изменить название улицы, не считаясь с мнением горожан, что уже произошло и еще произойдет во многих других городах страны.

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