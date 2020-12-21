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21.12.2020 20:47
Рубрика: Общество

Любовь по договору

Установлен рекорд по числу брачных контрактов в России
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
Уходящий год стал рекордным по числу заключенных брачных контрактов. Как сообщили в Федеральной нотариальной палате, по данным на 16 ноября было оформлено почти 119 тысяч "полюбовных" соглашений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пятерка регионов-лидеров по количеству брачных соглашений: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан. Между тем за весь прошлый год семейные пары заключили около 110 тысяч брачных договоров. О том, что количество "браков по расчету" (в хорошем смысле) постепенно растет, говорилось давно. Но в этом году с началом ограничительных мер - всплеск, отмечают эксперты.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Почему супруги, проведя в семейном кругу значительно больший срок, чем раньше, вдруг бросились официально оформлять свои имущественные отношения, еще предстоит изучить специалистам. Версия нотариата - позитивная, мол, не просто растут семейные ценности, но семейные пары учатся цивилизованно решать непростые вопросы. Не бесконечно бить посуду в спорах, а идти к нотариусу и договариваться. "Тренд этого года - ответственный подход к вопросам семьи, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Наши сограждане уделяют все большее внимание законным правам и обязанностям супругов и чаще выбирают несудебные способы решения вопросов, сопряженных с бракоразводным процессом".

Напомним, брачный договор вправе заключить только семейные пары. Можно, конечно, оформить его и накануне свадьбы, но силу он получит только после того, как в ЗАГСе поставят штамп в паспорте. А семейные люди могут заключить брачный контракт в любой момент, сколько бы они ни прожили вместе. Хоть после золотой свадьбы. "Брачный договор - это эффективный инструмент, способный помочь в решении имущественных вопросов в семье и предотвратить возникновение споров", - рассказывают в Федеральной нотариальной палате.

Любопытная и очень актуальная деталь: брачный контракт может освободить одну половинку от долгов другой.

"Ведь режим совместной собственности супругов, закрепленный законом при отсутствии брачного договора, делает общим не только все нажитое имущество, но и любые долговые обязательства", - подчеркивают в нотариате.

То есть, если один из супругов берет кредит и не справляется с его выплатой, банк может обратить взыскание на общую квартиру супругов или, например, автомобиль второго супруга. Но если своевременно прописать в контракте, что любовь вместе, долги порознь, вторая половинка будет финансово защищена. Такие брачные договоры стали очень популярны среди представителей бизнеса.

Напомним, что возможность заключать брачные контракты появилась после вступления в силу Семейного кодекса РФ в 1995 году. Но долгое время договорные отношения были скорее экзотикой. Считалось, что подобные документы вносят меркантильный дух в нежные отношения. Наши люди к такому не привыкли.

Брачным контрактом можно защитить одну половинку семьи от долгов другой, и тогда жене не придется продавать свое авто, чтобы погасить кредит мужа 

В свою очередь правоведы уверяют, что хороший расчет любви не помеха, а контракт позволяет прописать сложные материальные вопросы в тот момент, когда двое любящих людей в состоянии договориться полюбовно. Увы, нередко в браке наступает момент, когда люди уже не в состоянии о чем-то договориться. Желательно такого избежать, но брачный договор ведь нужен не только для плохих дней. Наоборот, он позволяет избежать материальных недоговоренностей и не омрачать отношения. Эксперты подчеркивают, что брачный договор регулирует только имущественные отношения между супругами и не может содержать в себе условия, которые бы касались личных отношений супругов. К сожалению для многих, любящие люди не могут прописать в контракте, что они, например, должны любить друг друга, уважать друг друга, сохранять верность друг другу и др. Все это подразумевается, но формальной печатью не скрепляется. Нельзя прописать в контракте, и кто должен выносить мусор или мыть посуду. Закон на данный момент строг и не допускает отклонения в контракте от имущественных тем.

Общество Семья и дети

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