Непростой уходящий год оказался знаковым для "зеленой" энергетики. Электростанции на ВИЭ продолжали активно строиться в течение всего года и не снижали темпов, заданных программой поддержки. В 2020-м введены в эксплуатацию сразу несколько крупнейших объектов.

Монтаж ветроустановки для ветропарка в Адыгее, который стал самым мощным в России. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Самая мощная функционирующая ветроэлектростанция (ВЭС) в стране - Адыгейская - начала поставлять электроэнергию и мощность на оптовый рынок 1 марта 2020 года. Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Минпромторгом России, - 65 процентов. Это первый завершенный ветроэнергетический объект "Росатома". В составе ВЭС работают 60 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. Суммарная мощность ветроэлектростанции - 150 МВт. Плановая выработка электроэнергии - 354 миллиона кВт/ч в год, это пятая часть от общего потребления региона.

Площадка строительства занимала участок площадью 14 га. Для обеспечения работ на Адыгейской ВЭС было проложено 25 километров дорог, подготовлена открытая площадка складирования (125 тысяч квадратных метров) и теплые склады для укрупненной сборки ВЭУ. Монтаж первой ветроустановки был завершен в июне 2019 года. Монтаж всех ВЭУ завершили осенью 2019 года.

Высота ВЭУ на Адыгейской ВЭС вместе с ротором - 150 метров. Длина лопастей - 50, а вес каждой - 8,6 тонн. Сама башня весит около 200 тонн, генератор - 52 тонны. Общий вес конструкции - около 320 тонн.

Комплекс из трех ветропарков - Каменской, Гуковской, Сулинской ВЭС - запущен в 2020 году на территории Ростовской области. Совокупная мощность объектов - 296 МВт. Еще в декабре 2020 года должны ввести в эксплуатацию Целинскую и Салынскую ВЭС (мощность каждой станции по 100 МВт). В итоге в Калмыкии появится собственный "зеленый" источник энергии и почти на 80 процентов закроет дефицит генерации в республике.

Солнце тоже не осталось в стороне. В 2020 году завершили строительство солнечных электростанций в Оренбургской, Волгоградской областях, Ставропольском крае и в Башкирии.

Несмотря на пандемию, ввод новых солнечных мощностей в мире в этом году может достичь 115 ГВт

На полную мощность - 100 МВт - вышла Старомарьевская СЭС на Ставрополье. Она стала крупнейшей солнечной электростанцией в России. Ежегодно Старомарьевская СЭС сможет выдавать в единую энергетическую систему страны более 150 миллионов кВтч электроэнергии. Такой объем выработки обеспечат почти 350 тысяч фотоэлектрических модулей, расположенных на площади свыше 49 га. Всего под строительство объекта было выделено 280 га неиспользуемой земли.

В Башкирии появилась первая квалифицированная солнечная электростанция, которая работает на накопителях энергии: две Бурзянские СЭС общей мощностью 10 МВт. Проект завершила компания "Хевел" в рамках механизма поддержки ВИЭ на розничном рынке.

И наконец, в 2020 году были введены в эксплуатацию первые малые гидроэлектростанции (тоже по ДПМ) - Верхнебалкарская МГЭС в Кабардино-Балкарии и Усть-Джегутинская МГЭС в Карачаево-Черкесии.

По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики, с начала 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, было введено в эксплуатацию около 600 МВт энергомощностей ВИЭ: 134 МВт СЭС, 462 МВт ВЭС и 10 МВт мГЭС. Для сравнения: в относительно "благополучном" 2019 году было построено 594 МВт ВИЭ. Но объемы 2020 года - это около 65 процентов планов инвесторов, говорят в АРВЭ.

Еще в начале 2020 года инвесторы в альтернативную генерацию ставили более амбициозные цели: девелоперы собирались ввести около 1250 МВт электростанций ВИЭ до конца года. "Очевидно, что пандемия скорректировала планы инвесторов, заставив отложить около трети вводов на 2021 год, что отразится существенными штрафными санкциями для участников рынка", - сообщили в Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

Сейчас доля ВИЭ в энергетике России достигла 0,3 процента, а к концу 2024 года составит около 1 процента. Эксперты считают, что в будущем мы должны выйти на 4-5 процентов возобновляемой генерации, построить еще 10 тысяч МВт энергии, параллельно снизить себестоимость ее производства. По данным АРВЭ, доля ВИЭ в энергобалансе страны дойдет до 3 процентов только к 2035 году, будет построено не более 7 ГВт.

Программа поддержки ВИЭ (программа ДПМ ВИЭ) способствовала появлению в России нового сектора электроэнергетики. Вводы мощностей зеленой генерации демонстрируют устойчивый рост. Но даже к 2024 году, когда программа поддержки будет реализована в полном объеме, доля возобновляемой энергетики в энергобалансе России составит всего один процент, что очень мало по сравнению с показателями других стран. Например, аналогичный показатель в Германии - 36,5, Австралии - 15, США - 11, Китае - 9,7, Индии - 8 процентов, в Канаде - 7.

"Все инвестиционные проекты в российской электроэнергетике сегодня так или иначе осуществляются в рамках специальных инвестиционных надбавок, сектор ВИЭ здесь не исключение", - говорит Алексей Жихарев, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

Договор поставки мощности (ДПМ) - надежный инструмент, который формирует основу для возврата инвестированного капитала. Он останется базовым инструментом программы поддержки. Всего на начало ноября 2020 года в рамках ДПМ ВИЭ на оптовом рынке введено в эксплуатацию 1237,7 МВт СЭС, 547,3 МВт ВЭС, 10 МВт МГЭС.

"Чтобы возобновляемая энергетика в России развивалась по устойчивому сценарию, важно сохранить объем рынка по крайней мере на текущем уровне, это позволит к 2035 году ввести в эксплуатацию дополнительно до 7 ГВт", - говорит Жихарев.

Давать оценку развитию российской солнечной генерации нужно в контексте глобальных тенденций, считают в Ассоциации предприятий солнечной энергетики. Несмотря на пандемию, ввод новых мощностей солнечной генерации в мире в этом году может достичь 115 ГВт, приблизив суммарный объем генерирующих мощностей к отметке в 750 ГВт. Вслед за Китаем наращивать объемы производства, например, солнечных модулей планируют США, некоторые европейские страны, Япония, Корея.

Ограниченность потенциала внутреннего российского рынка (его объем зависит от действующей с 2014 года программы поддержки ВИЭ через механизм ДПМ) второй год подряд сдерживает темпы роста производства оборудования для солнечной генерации, считают эксперты. "Объем производства солнечных модулей в России сегодня всего 700 МВт. Куда более важной задачей было бы увеличение отечественного производства солнечных модулей как минимум до 5 тысяч МВт в год. Одновременно нужно увеличивать внутренний рынок и создавать условия для наращивания доли экспорта российской продукции до 60 процентов. Объем экспортной выручки мог бы составить не менее 60 миллиардов рублей ежегодно", - сообщили в Ассоциации предприятий солнечной энергетики.

Долю ВИЭ в энергетике России ожидает рост, считают эксперты. Но сегодня аспект генерации не играет ключевую роль в вопросе развития ВИЭ. Показатели "развитости" страны - это объемы производства оборудования и компонентов, объемы их экспорта на внешние рынки. А в будущем еще и уровень углеродного следа в единице продукции всех экспортоориентированных отраслей.