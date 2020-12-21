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21.12.2020 13:44
Рубрика: Общество

В Дании, Нидерландах и Австралии обнаружили мутацию коронавируса

Текст: Анна Полтавцева

Новый штамм коронавируса ВОЗ обнаружила вслед за Великобританией в Дании, Нидерландах и Австралии, сообщает BBC. Впервые новый вариант коронавируса выявили в стране в сентябре.

Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
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Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил 14 декабря, что британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот он распространяется быстрее до сих пор известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Именно новый тип коронавируса, по мнению Джонсона, послужил причиной резкого роста заболеваемости в стране после отмены национального карантина 2 декабря. Он быстро становится доминирующим - в Лондоне и на юго-востоке Англии на него сейчас приходится около 60% новых случаев заражения, что вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. Согласно последним правительственным данным, за последние семь дней число выявляемых в стране случаев заражения выросло на 41% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

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